Red Bull-teambaas Christian Horner sprak zaterdag (lokale tijd) van een vervelend besluit vlak nadat bekend was geworden dat Max Verstappen zijn poleposition verloor. De Limburger begint door een gridstraf zondag vanaf de vierde startplek bij de Grand Prix van Mexico.

"Dit is erg vervelend, want Max heeft tijdens de kwalificatie een geweldige prestatie neergezet", zei de Britse teambaas. "Het waarschuwingslicht in de auto van Max deed het niet, en er werd maar met één gele vlag gezwaaid in de laatste bocht. Daarom is dit frustrerend."

Verstappen had al de snelste tijd in de kwalificatie in handen, toen hij in de laatste bocht van de laatste ronde op volle snelheid doorreed, terwijl Mercedes-coureur Valtteri Bottas was gecrasht. Terwijl andere coureurs als Sebastian Vettel en Lewis Hamilton afremden, verbeterde Verstappen zijn eigen toptijd.

Tijdens de persconferentie van de top drie van de kwalificatie werd Verstappen gevraagd of hij de gele vlag had gezien. "Ik was me ervan bewust dat Valtteri was gecrasht", reageerde hij. Vervolgens kreeg hij de vraag of hij afgeremd had. "Daar leek het niet op, of wel?", luidde zijn antwoord.

In het vervolg van de persconferentie kwamen er meer vragen over de gele vlag, tot zichtbare ergernis van Verstappen. "Het was de laatste ronde van de kwalificatie. Wij zijn Formule 1-coureurs, we weten wat we doen", zei hij kortaf.

Uitspraak in persconferentie aanleiding voor onderzoek

Juist de uitspraken in de persconferentie waren voor de FIA aanleiding om alsnog een onderzoek te starten. Eerder had de autosportbond nog gemeld dat er geen straf zou komen, omdat Verstappen in de laatste minisector van de kwalificatie zijn tijd niet verbeterd had, waardoor werd aangenomen dat hij afgeremd had.

Horner nam zijn coureur niets kwalijk. "Max had nog niet alle feiten op een rij toen hij kort na de kwalificatie bij de persconferentie zat. Soms zeg je dingen uit emotie. Maar de stewards die de straffen geven kijken alleen naar de feiten op de baan, niet naar wat je zegt tegen de pers", aldus de teambaas.

Verstappen moest zich om 23.10 uur Nederlandse tijd bij de stewards melden en om 00.28 uur werd bekend dat hij een gridstraf van drie plekken krijgt en twee strafpunten op zijn racelicentie. Daardoor begint hij zondag achter Charles Leclerc, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton als vierde aan de race.

"Uit videobeelden, audio-opnames en telemetrisch bewijs blijkt duidelijk dat de coureur een serieuze rondetijd wilde neerzetten en zijn snelheid niet liet zakken", meldden de stewards. "Bovendien was vanuit de onboard-camera van Verstappen de gele vlag duidelijk te zien. De auto nummer 5 (Vettel, red.) voor Verstappen liet zijn snelheid wel significant zakken, zoals de regels voorschrijven."

Toen hij zich bij de stewards moest verantwoorden gaf Verstappen toe dat hij zijn snelheid niet had laten zakken en dat hij wel had gezien dat Bottas was gecrasht aan de linkerkant van de weg.

Voor de gebruikers van de mobiele app: klik op de twee voor een video van Verstappen die de gele vlag negeert.

Vettel hield zich in bij gele vlag

Op de persconferentie waar Verstappen vertelde door te hebben gereden ondanks de gele vlag, zei Vettel dat hij wél afgeremd had. "In mijn eerste snelle ronde maakte ik een fout en in de tweede ronde moest ik op de rem door de gele vlag. Daardoor heb ik geen toptijd neer kunnen zetten", zei de Duitser.

Leclerc reed nog voor Bottas en werd niet gehinderd door de crash. "Het is duidelijk dat je moet afremmen bij een gele vlag, iedereen weet dat. Dat hoort bij de basiskennis", zei de Monegask die zondag vanaf poleposition mag beginnen.

Verstappen won de laatste twee edtites van de Grand Prix van Mexico, telkens door van de tweede plek te vertrekken. "Morgen begint hij op de tweede startrij, nog altijd een goede plek om een mooi resultaat neer te zetten", hield Horner de moed erin.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.10 uur.