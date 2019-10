Max Verstappen is dolblij met zijn poleposition bij de Grand Prix van Mexico. De Limburger had niet verwacht dat hij in zijn Red Bull zaterdag de snelste tijd kon klokken in de kwalificatie.

"Dit overtreft mijn verwachtingen wel, ja", vertelde Verstappen in Mexico-Stad. Een dag eerder had hij nog gezegd kansloos te zijn voor pole vanwege de hoge topsnelheid van Ferrari.

"We hebben de auto nog een klein beetje kunnen verbeteren na de trainingen en alles liep vandaag zoals ik wilde", stelde Verstappen tevreden vast.

"In de eerste sector met het lange rechte stuk waren we nu maar iets trager dan Ferrari en in de bochten kon ik dat goedmaken."

Met 1.14,758 bleef Verstappen het Ferrari-duo Charles Leclerc (1.15,024) en Sebastian Vettel (1.15,170) enkele tienden van een seconde voor. "Het is ongelooflijk om poleposition te pakken", jubelde Verstappen.

Tweede pole in Verstappens carrière

De 22-jarige Verstappen pakte in Mexico-Stad voor de tweede keer in zijn carrière poleposition. Begin augustus reed de Red Bull-coureur bij de Grand Prix van Hongarije voor het eerst de snelste tijd in de kwalificatie.

"Eigenlijk hadden we daarna in Singapore ook pole moeten pakken", zei de coureur die dit weekend de 99e Grand Prix in zijn carrière rijdt. "Maar daar maakten we een fout met de afstelling van de auto. Daar hebben we van geleerd."

In Mexico was Verstappen erg te spreken over het Red Bull-team. "Deze pole is een groot compliment voor het team, dat de auto is blijven verbeteren. Vandaag hebben we laten zien dat we erg snel zijn."

Uitslag kwalificatie GP Mexico 1. Verstappen (Red Bull) 1.14,758

2. Leclerc (Ferrari) 1.15,024

3. Vettel (Ferrari) 1.15,170

4. Hamilton (Mercedes) 1.15,262

5. Albon (Red Bull) 1.15,336

6. Bottas (Mercedes) 1.15,338

7. Sainz (McLaren) 1.16,014

8. Norris (McLaren) 1.16,322

9. Kvyat (Toro Rosso) 1.16,469

10. Gasly (Toro Rosso) 1.16,586

'De auto was zo goed'

Verstappen bedankte zijn team direct na afloop van de kwalificatie dan ook over de boordradio. "Het is ongelooflijk, jongens. De auto was zo goed", juichte hij.

Verstappen wist de Grand Prix van Mexico de afgelopen twee jaar te winnen, telkens vanaf de tweede startplek. Toch wilde hij de Autódromo Hermanos Rodríguez niet zijn favoriete circuit noemen.

"Je kunt maar één keer in je leven een favoriete baan kiezen en voor mij is dat Spa-Francorchamps. Maar dit circuit in Mexico is zeker geen slechte baan voor me", zei hij met een brede lach.

De race begint zondag om 20.10 uur Nederlandse tijd.