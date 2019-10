Max Verstappen heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan poleposition veroverd. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing was verrassend de snelste in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico.

Verstappen maakte indruk in de beslissende Q3. Hij was in zijn eerste run meteen de snelste met 1.14,910 en deed daar in zijn tweede run nog een schepje bovenop met een verbluffende 1.14,758.

Die laatste tijd kan nog wel worden afgepakt van Verstappen omdat hij op volle snelheid doorreed na het zwaaien met de gele vlag vanwege een harde crash van Valtteri Bottas van Mercedes, maar dat zou geen consequenties hebben voor zijn pole.

Achter Verstappen eindigden de Ferrari's van Charles Leclerc (1.15,024) en Sebastian Vettel (1.15,170) op de tweede en derde plaats en moest Lewis Hamilton (1.15,262) van Mercedes genoegen nemen met de vierde plaats.

Verstappens teamgenoot Alexander Albon (1.15, 336), Bottas (1.15,338), de McLarens van Carlos Sainz (1.16,014) en Lando Norris (1.16,322) en de Toro Rosso's van Daniil Kvyat (1.16,469) en Pierre Gasly (1.16,586) completeerden de top tien.

Verstappen won afgelopen twee jaar in Mexico

Lance Stroll, Kevin Magnussen, Romain Grosjean, George Russell en Robert Kubica vlogen er direct uit in Q1 en voor Sergio Pérez, Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen en Antonio Giovinazzi was het eindstation Q2.

Verstappen pakte eerder dit seizoen in Hongarije voor het eerst in zijn carrière poleposition. Hij slaagde er toen vervolgens niet in om de race te winnen en werd tweede achter Hamilton.

De Limburger is met vertrouwen afgereisd naar Mexico. Hij won de afgelopen twee jaar de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar was dit jaar aanvankelijk niet de favoriet gezien de snelheid van Ferrari en Mercedes.

Hamilton kan in Mexico voor de derde keer op rij en voor de zesde keer in zijn loopbaan wereldkampioen worden in de Formule 1. De Britse leider in de WK-stand moet in de race veertien punten meer scoren dan Bottas.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.10 uur en is de op drie na laatste van het seizoen. Er wordt ook nog geracet in de Verenigde Staten (3 november), Brazilië (17 november) en Abu Dhabi (1 december).