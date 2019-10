Max Verstappen heeft enkele uren na de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico zijn poleposition verloren. De Nederlandse coureur had een gele vlag genegeerd in zijn snelle ronde en moet morgen starten vanaf de vierde plek.

In de laatste bocht was Mercedes-coureur Valtteri Bottas gecrasht, waardoor er met de gele vlag gezwaaid werd. Terwijl andere coureurs als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel afremden, reed Verstappen op volle snelheid door.

De Red Bull-coureur verbeterde met 1.14,758 zijn eigen snelste tijd van 1.14,910. Charles Leclerc, die zondag op poleposition mag starten, was met zijn 1.15,024 ook niet aan de eerste tijd van Verstappen gekomen.

Naast zijn gridstraf krijgt Verstappen twee strafpunten op zijn racelicentie. In totaal heeft hij vier strafpunten, pas bij twaalf wordt een coureur voor een race geschorst.

Voor de gebruikers van de app: klik op de tweet voor een video van Verstappen die de gele vlag negeert.

Uitspraak Verstappen in persconferentie aanleiding voor onderzoek

Kort na de kwalificatie meldde de FIA nog dat er geen onderzoek zou komen naar het negeren van de gele vlag van Verstappen. Uit de data bleek dat hij in de bewuste bocht geen verbetering van zijn tijd had neergezet.

Maar naar aanleiding van een uitspraak van Verstappen op de persconferentie kwam er later alsnog een onderzoek. De coureur zei daar dat hij de gele vlag had gezien. Op de vraag of hij afgeremd had, antwoordde hij: "Daar leek het niet op, of wel?"

Uitslag kwalificatie GP Mexico 1. Charles Leclerc 1.15,024

2. Sebastian Vettel 1.15,170

3. Lewis Hamilton 1.15,262

4. Max Verstappen 1.14,758 (Gridstraf)

5. Alexander Albon 1.15,336

6. Valtteri Bottas 1.15,338

7. Carlos Sainz 1.16.014

8. Lando Norris 1.16,322

9. Daniil Kvyat 1.16,469

10. Pierre Gasly 1.16,586

Ferrari bezet eerste startrij

Naast Leclerc (1.15,024) begint zondag zijn Ferrari-teamgenoot Vettel (1.15,170) op eerste startrij. Ook WK-leider Hamilton begint op de derde plek nog voor Verstappen.

De Nederlander leek zijn tweede poleposition van zijn carrière te pakken. Eerder dit seizoen in Hongarije stond hij voor het eerst op pole. Hij slaagde er vervolgens net niet in om de race te winnen, in de slotfase werd hij gepasseerd door Hamilton.

Verstappen won de afgelopen twee jaar de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar achtte zich dit jaar aanvankelijk niet als favoriet in de strijd om pole gezien de snelheid van Ferrari en Mercedes.

Hamilton kan in Mexico voor de derde keer op rij en voor de zesde keer in zijn loopbaan wereldkampioen worden in de Formule 1. De Britse leider in de WK-stand moet in de race veertien punten meer scoren dan Bottas.

De Grand Prix van Mexico begint zondag om 20.10 uur en is de op drie na laatste van het seizoen. Er wordt ook nog geracet in de Verenigde Staten (3 november), Brazilië (17 november) en Abu Dhabi (1 december).