Max Verstappen heeft zaterdag de zesde tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van Mexico. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

De 22-jarige Verstappen kwam namens Red Bull Racing tot een tijd van 1.16,903. Daarmee gaf de Limburger bijna acht tienden toe op Leclerc, die 1.16,145 liet noteren.

Leclerc was slechts 0,027 seconde sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel. Valtteri Bottas eindigde in zijn Mercedes als derde, kort voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton.

Het circuit in Mexico-Stad was nog behoorlijk nat, omdat het afgelopen nacht flink had geregend. Hierdoor werden er lange tijd nauwelijks tijden neergezet.

Pas nadat Kimi Räikkönen op zachte banden in de slotfase de eerste snelle tijd op de klokken had gebracht, verlieten ook bijna alle andere coureurs de pits. Renault-rijders Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo kwamen helemaal niet in actie vanwege problemen met het koelingssysteem.

Later op zaterdag komen de coureurs opnieuw in actie in de kwalificatie, die om 20.00 uur van start gaat. Zondag gaan de lichten om 20.10 uur op groen voor de race.