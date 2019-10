Max Verstappen heeft zaterdag de zesde tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van Mexico. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

De 22-jarige Verstappen kwam namens Red Bull Racing tot een tijd van 1.16,903. Daarmee gaf de Limburger bijna acht tienden toe op Leclerc, die met 1.16,145 de snelste tijd van het weekend liet noteren.

Aan het einde van de training was Verstappen nog bezig aan een snelle ronde waarin hij de beste tijd in de eerste sector noteerde. Hij maakte die ronde niet meer af nadat hij gehinderd werd door een andere auto en bleef daardoor steken op de zesde plek.

Leclerc was slechts 0,027 seconden sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel. Ferrari is sinds de zomerstop dominant en pakte al vijf keer op rij poleposition. Het Mercedes-duo Valtteri Bottas en Lewis Hamilton legde kort achter de coureurs van Ferrari beslag op de derde en vierde plek.

Uitslag derde training GP Mexico 1. Leclerc (Ferrari) 1.16,145

2. Vettel (Ferrari) 1.16,172

3. Bottas (Mercedes) 1.16,259

4. Hamilton (Mercedes) 1.16,381

5. Sainz (McLaren) 1.16,638

6. Verstappen (Red Bul) 1.16,903

7. Gasly (Toro Rosso) 1.17,090

8. Albon (Red Bull) 1.17,094

9. Norris (McLaren) 1.17,146

10. Pérez (Racing Point) 1.17,207

Coureurs op natte baan alleen in laatste kwartier snel

Het circuit in Mexico-Stad was nog behoorlijk nat, omdat het afgelopen nacht flink had geregend. Hierdoor werden er lange tijd nauwelijks tijden neergezet.

Pas nadat in het laatste kwartier de baan wat opgedroogd was en Kimi Räikkönen op zachte banden de eerste snelle tijd op de klokken had gebracht, verlieten bijna alle andere coureurs de pits.

Toro Rosso-coureur Pierre Gasly reed een knappe zevende tijd. De voormalig teamgenoot van Verstappen kampt met buikgriep, waardoor het twijfelachtig was of hij überhaupt in actie kon komen.

Verstappens nieuwe teamgenoot Alexander Albon werd nog binnen een seconde van Leclerc achtste. De Thai was vrijdag gecrasht in de tweede training en reed om die reden met negentien rondes zaterdag de meeste kilometers van iedereen.

Renault-duo niet in actie in laatste training

Renault-courers Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo kwamen helemaal niet in actie in de derde training, vanwege problemen met het koelingssysteem.

Later op de dag komen de coureurs opnieuw in actie in de kwalificatie, die om 20.00 uur van start gaat. Zondag gaan de lichten om 20.10 uur op groen voor de race.

Verstappen wist de laatste twee edities van de Mexicaanse GP te winnen, telkens vanaf de tweede startpositie. Hamilton kan zich zondag tot wereldkampioen kronen als hij veertien punten meer pakt dan Bottas.