De grote hoogte en regenval zorgen op zaterdag en zondag voor zeer verraderlijke omstandigheden bij de Grand Prix van Mexico. Veel coureurs lijken geen idee te hebben hoe ze hun banden heel kunnen houden.

"Het was gruwelijk op de baan, echt heel lastige omstandigheden", zei Lewis Hamilton na de trainingen op de Autódromo Hermanos Rodríguez. De baan ligt 2.240 meter boven zeeniveau, waardoor de auto's ongeveer een kwart minder luchtweerstand hebben dan normaal.

Dat zorgt ervoor dat de auto's minder grip hebben en dat coureurs sneller de controle over hun wagens verliezen. Tijdens de trainingen gleden diverse auto's over het circuit, met Lance Stroll (Racing Point) en Alexander Albon (Red Bull Racing) als voornaamste slachtoffers.

"Dit circuit vergt zo ontzettend veel van je banden", ondervond Hamilton. "Als je één keer je wielen blokkeert, dan kun je de bandenset meteen afschrijven. En iedereen heeft hier last van blokkerende wielen."

Regen spoelt circuit elke nacht schoon

Wat ook niet meehelpt om grip te krijgen met de banden is de relatief koele temperatuur in Mexico-Stad, die schommelt tussen de 15 en 20 graden. Bovendien is er dit weekend veel regen voorspeld, met name in de avond en nacht als er niet geracet wordt.

"Dat zorgt ervoor dat de baan elke nacht wordt schoongespoeld", legde Haas-coureur Romain Grosjean uit. "Normaal krijg je in de loop van het weekend steeds meer grip, omdat de auto's rubber achterlaten op de baan. Maar nu kunnen we elke dag opnieuw beginnen."

En dus zullen de banden zondag tijdens de race snel slijten. "Zodra je ook maar een beetje van de ideale lijn afwijkt, krijg je het heel lastig", merkte Carlos Sainz van McLaren. "Vooral de zachte band is er meteen aan."

'Liever op P11 met harde banden dan op P7 met zachte'

Eigenlijk wil geen enkele coureur tijdens de race op de zachte band rijden. Veel teams in de middenmoot zitten daarom tijdens de kwalificatie in een spagaat.

Wie zich in Q2 met een zachte band bij de eerste tien schaart, moet zondag op dezelfde band van start. De coureurs die Q3 niet halen hebben een vrije bandenkeus en zullen op de medium of harde band beginnen.

"De topteams zullen Q3 wel halen op de harde banden, maar voor alle andere teams is dat anders", voorspelde Sainz' teamgenoot Lando Norris. "De zachte banden doen het hier echt heel slecht, daar wil je gewoon niet op rijden."

"Ik denk dat je in het nadeel bent als je op zachte banden op de zevende plek start, ten opzichte van iemand die op medium of hard op P11 begint", zei de jonge Brit.

'Alle coureurs ruiken kansen in lastige omstandigheden'

Stroll verwacht een "erg lastige kwalificatie en race" door de combinatie van hoogte, kou en nattigheid. "Maar dat zal het weekend ook heel mooi maken."

De verwachting is dat veel teams voor een strategie met twee pitstops zullen kiezen, om de banden niet te veel te laten lijden. "We zullen verschillende strategieën zien en er kan van alles gebeuren. Iedereen ruikt kansen."