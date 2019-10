Poleposition Verstappen in gevaar na mogelijk negeren gele vlag

GP Mexico

Poleposition Verstappen in gevaar

Nederlander negeerde mogelijk gele vlag

Verstappen gaf fout toe op persconferentie

Goedenavond en welkom in het Formule 1-liveblog op NU.nl. Mijn naam is Patrick Moeke en ik houd je dit weekend op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de Mexicaanse Grand Prix. Max Verstappen veroverde zaterdag zijn tweede poleposition uit zijn loopbaan, maar de FIA heeft later een onderzoek ingesteld naar de Nederlander. Mag hij zondag alsnog van pole vertrekken? Je leest er hier alles over.