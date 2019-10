Tussen de tien Formule 1-teams heerst behoorlijke verdeeldheid over de nieuwe regels die de sport vanaf 2021 flink zullen veranderen. Donderdag worden de reglementen bekendgemaakt, maar sommige teams hopen nog dat een deel van de plannen tot 2022 uitgesteld worden.

Formule 1-eigenaar Liberty Media, autosportbond FIA, de coureursvakbond GPDA en de verschillende teams presenteren eind deze maand de plannen, die bestaan uit een nieuw financieel, sportief en technisch reglement. Vorige week kwamen de teambazen bijeen om de voorstellen die nu op tafel liggen te bespreken.

"Daar heb ik voorgesteld om de nieuwe technische regels pas in 2022 van kracht te laten worden", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner. "Op dit moment zijn de plannen daarvoor gewoon nog te prematuur."

De nieuwe regels zijn bedoeld om de onderlinge verschillen tussen de teams te verkleinen en de races spectaculairder te maken. Sinds 2014 zijn alle Grands Prix door de drie grote teams Mercedes, Ferrari en Red Bull gewonnen en is het verschil met de andere renstallen vaak groot.

Over de financiële en sportieve regels zijn alle partijen het goeddeels eens, laat Horner weten. "Het sportieve deel is vermoedelijk het eenvoudigst. En ook het budgetplafond van 175 miljoen dollar (ruim 155 miljoen euro, red.) is in principe wel rond."

"Het technische reglement is op dit moment nog niet erg ver ontwikkeld", vindt Horner. "Daarom is het beter om nog twaalf maanden de tijd te nemen, daar heeft iedereen meer baat bij."

Mercedes-baas Wolff steunt Horner

Horner krijgt bijval van Toto Wolff, teambaas van Mercedes. "Christian zegt het heel goed. In de Formule 1 zijn we altijd erg actief met dit soort zaken. Dingen moeten altijd acuut veranderd worden, maar het is beter om aan de lange termijn te denken."

Eerder deze maand werd al bekend dat zes van de Formule 1-teams zich nog niet kunnen vinden in de geplande reglementswijzigingen. Behalve Mercedes en Red Bull zijn dat Ferrari, Toro Rosso, Haas en Racing Point.

Toen Horner voorstelde om de invoering van de technische reglementen een jaar uit te stellen, opperden de vier teams die het wél in de nieuwe regels zien zitten om de financiële regels als tegenprestatie al in 2020 van kracht te laten worden.

Horner tegen vervroegde invoering

Volgens Horner is dat echter te kort dag. "Er is nooit eerder een budgetplafond geweest in de Formule 1. Het is een hele klus om alle financiële bijdrages van alle verschillende bedrijven die betrokken zijn bij deze sport te onderzoeken. Elk team heeft een andere financiële structuur, die vaak erg complex is. Het valt niet mee om dat allemaal te gaan controleren."

Daar is Wolff het opnieuw mee eens. "Het heeft geen nut om de regels aan te passen als er nog geen goede manier is om alles te controleren. We moeten goed nadenken om een manier te vinden hoe we kunnen controleren of alle regels nageleefd worden."

"Daarom leek het me een logisch idee om de invoering van de regels een jaar uit te stellen tot 2022, zodat we alles grondig kunnen bekijken", aldus Wolff. "Maar dit voorstel kreeg volgens mij niet genoeg steun van degenen die op 31 oktober zullen beslissen."