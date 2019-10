Max Verstappen kijkt met een positief gevoel terug op de eerste trainingen in Mexico. Toch denkt de coureur van Red Bull Racing zaterdag kansloos te zijn in de strijd om poleposition.

"Vooraf had ik gehoopt dat we zouden staan waar we nu staan", zei Verstappen op de Autódromo Hermanos Rodríguez. Daar reed hij vrijdag in de eerste training de derde tijd (1.17,327) en verbeterde hij zich in de tweede sessie tot 1.16,722, waarmee de Limburger de tweede tijd noteerde.

"Het was een positieve dag", concludeerde Verstappen. "Je hebt geen reden tot klagen als je de tweede tijd rijdt, maar er zijn nog steeds kleine dingen die beter kunnen aan de auto."

Voor aanvang van de trainingen liet Verstappen nog weten erg benieuwd te zijn naar de kracht van de Honda-motor in Mexico-Stad, dat 2.240 meter boven zeeniveau ligt. De 22-jarige coureur won de afgelopen twee edities, toen nog met een krachtbron van Renault, die vaak goed presteerde op grote hoogte.

Verstappen verwacht dat Ferrari pole pakt in Mexico

Vrijdag bleek dat de Honda-motor het in de ijle lucht ook goed doet. In de tweede training moest Verstappen alleen Sebastian Vettel voorlaten: 0,115 seconden.

Toch denkt hij niet de strijd met Ferrari om poleposition aan te kunnen gaan. "We verliezen op de rechte stukken bijna een seconde op Ferrari. Er zijn iets te weinig bochten om dat nog goed te kunnen maken", legde hij uit.

In de tweede seizoenshelft pakte Ferrari telkens poleposition en Verstappen denkt niet dat daar in Mexico verandering in komt. "In de kwalificatie maken we geen kans. We zullen ons vooral focussen op het vinden van een goede afstelling voor de race op zondag."

Albon baalt van crash in training

Door de hoge ligging van het circuit hebben de auto's minder downforce en daardoor minder grip. Net als veel andere coureurs had ook Verstappen soms moeite om de banden goed aan te voelen. "Het was ongeveer hetzelfde probleem als vorig jaar. Je zag dat iedereen het lastig had, vooral op de zachte banden."

Daarmee doelde Verstappen ook op zijn teamgenoot Alexander Albon. De Thai, die eerder op vrijdag nog uitvoerig werd geprezen door teambaas Christian Horner, vloog al vroeg van de baan en kon met zijn beschadigde auto niet meer terugkeren.

Het ging mis voor Albon toen hij te laat remde nadat hij Valtteri Bottas had ingehaald. "Ik kwam iets te snel op die bocht af en dat kan niet met deze banden. Het was een stomme fout", was Albon schuldbewust. "Gelukkig gebeurde het op vrijdag en is er genoeg tijd om de schade te herstellen. Maar dit was niet mijn beste dag, dat moge duidelijk zijn."

Ondanks zijn crash kijkt de 23-jarige coureur met vertrouwen uit naar de rest van het weekend. "De tijd van Max geeft wel aan dat er iets mogelijk is hier. En er wordt op zaterdag regen voorspeld, dus wie weet wat er kan gebeuren."