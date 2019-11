Max Verstappen is vrijdag bij de tweede vrije training voor de Grand Prix van Mexico als tweede geëindigd achter Sebastian Vettel. De sessie werd enige tijd onderbroken door een crash van Alexander Albon.

De 22-jarige Verstappen reed namens Red Bull Racing 37 rondes en zette een tijd van 1.16,722 neer. De Limburger was daarmee slechts elf honderdsten langzamer dan Vettel, die in zijn Ferrari met 1.16,607 tot de snelste tijd kwam op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Charles Leclerc gaf bijna een halve seconde toe op zijn teamgenoot en reed de derde tijd. Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton moesten zich tevredenstellen met de respectievelijk vierde en vijfde plek.

In de eerste training, eerder op vrijdag, eindigde Verstappen op de derde plaats. Toen moest de Red Bull-coureur, die in de tweede sessie ruim zeven tiende sneller was, Hamilton en Leclerc voor zich dulden.

De tijden in de vrije trainingen zijn hoopgevend voor Verstappen, die vooraf erg benieuwd was hoe de Honda-motor zou presteren op 2.240 meter boven zeeniveau. De afgelopen twee edities van de Mexicaanse Grand Prix werden gewonnen door de Nederlander, die toen nog met een krachtbron van Renault reed.

Vettel kwam in de eerste training niet verder dan de zesde tijd, maar hij reed daarin net als Leclerc op de langzamere mediumband. In de tweede sessie maakte het Ferrari-duo net als de andere coureurs gebruik van de zachte banden.

Uitslag tweede training GP Mexico 1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.16,607

2. Max Verstappen (Red Bull) 1.16,722

3. Charles Leclerc (Ferrari) 1.17,072

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.17,221

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.17,570

6. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.17,747

7. Pierre Gasly (Toro Rosso) 1.18,003

8. Carlos Sainz (McLaren) 1.18,079

9. Nico Hülkenberg (Renault) 1.18,261

10. Lando Norris (McLaren) 1.18,349

Hamilton kan zesde wereldtitel veiligstellen in Mexico

Hamilton was in de tweede training zelfs langzamer dan eerder op vrijdag. De Brit kan in Mexico wel zijn zesde wereldtitel in zijn loopbaan veiligstellen. Daarvoor moet hij veertien punten uitlopen op Bottas. Ook de voorbije twee jaar vierde Hamilton het titelfeest in Mexico.

De training lag een klein kwartier stil door een crash van Albon. De Thaise teamgenoot van Verstappen verloor al vroeg de controle over zijn auto en kwam in de eerste sector in de muur terecht. Hierdoor legde Albon slechts vijf rondes af.

Bij Williams nam Robert Kubica in de tweede sessie weer plaats achter het stuur. De Pool, die eerder op de dag werd vervangen door de Canadees Nicholas Latifi, kon alleen Albon achter zich houden.

Zaterdag gaat de Grand Prix van Mexico verder met de derde vrije training en de kwalificatie, waarna zondagavond de lichten op groen gaan voor de race.