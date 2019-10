Teambaas Christian Horner is lovend over de prestaties van Alexander Albon in zijn eerste maanden bij Red Bull Racing. Toch is het nog altijd onzeker wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen is.

"Alex maakt indruk op iedereen binnen het team", zei Horner vrijdag in Mexico, waar zondag de achttiende Grand Prix van het jaar verreden wordt. "Hij geeft hele waardevolle feedback, dat toont aan dat hij een groot begrip van de auto heeft."

Albon werd in de zomerpauze gepromoveerd vanuit zusterteam Toro Rosso om de tegenvallende Pierre Gasly te vervangen. De 23-jarige Thai behaalde sindsdien zelfs meer punten in de WK-stand dan Verstappen (48 om 31), al moet daarbij worden aangetekend dat Verstappen in twee van de vijf races uitviel.

"Dit is pas Albons eerste jaar in de Formule 1", benadrukt Horner. "Hij doet het gewoon uitstekend."

Albon wil niet teveel nadenken over mogelijke podiumplek

Twee weken geleden noteerde Albon met een vierde plaats in Japan het beste resultaat in zijn prille carrière. Een logisch nieuw doel lijkt een podiumplaats en de Grand Prix van Mexico is een ideale mogelijkheid. De afgelopen twee edities werden door Verstappen in de Red Bull overtuigend gewonnen.

"Om eerlijk te zijn ben ik daar op dit moment niet zo op gefocust", zegt Albon. "Natuurlijk zou een podiumplek heel mooi zijn, maar ik ben vooral bezig met het verbeteren van mijn prestaties."

Horner en Albon wijzen er bovendien op dat Red Bull dit jaar niet de beste papieren lijkt te hebben in Mexico. "Misschien zijn we niet zo favoriet als in de voorgaande jaren. Ferrari maakt een erg sterke indruk op me", aldus Albon.

De in Londen opgegroeide coureur is nog steeds bezig om de auto van Red Bull volledig te doorgronden. "Er zijn flinke verschillen ten opzichte van de auto van Toro Rosso, zoals elke auto anders is. Ik moet de kleine dingen en trucjes nog leren kennen."

"Bij Toro Rosso heb ik in de eerste maanden van het seizoen een bepaalde rijstijl ontwikkeld en bij Red Bull moest ik bijna weer blanco beginnen. Dat kost wat tijd, maar dat lijkt me normaal."

Red Bull-teambaas Christian Horner. (Foto: Red Bull)

Geen noodzaak om snel teamgenoot Verstappen aan te wijzen

De teamleiding van Red Bull kondigde eerder al aan tegen het eind van het seizoen een keuze te maken tussen Albon, Gasly en Torro Rosso-coureur Daniil Kvyat als teamgenoot van Verstappen in 2020. Ondanks zijn lovende woorden voor Albon, is de keuze volgens Horner nog niet gemaakt.

"We hebben het privilege dat we vier coureurs onder contract hebben staan bij Red Bull en er is daarom geen reden om een snelle beslissing te nemen. We zullen een zorgvuldige afweging maken."

Albon reed vrijdag een solide eerste training in Mexico, met een vierde tijd. Vrijdagavond staat de tweede sessie op het programma.