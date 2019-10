Max Verstappen heeft vrijdag bij de eerste training voor de Grand Prix van Mexico de derde tijd neergezet. Lewis Hamilton was de snelste op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Verstappen legde zeventien rondes af namens Red Bull Racing en kwam tot een snelste tijd van 1.17,461. Daarmee was hij ruim een tiende langzamer dan Hamilton, die in zijn Mercedes 1.17,327 liet noteren.

Ferrari-coureur Charles Leclerc nestelde zich tussen Hamilton en Verstappen op de tweede plaats. Net als zijn teamgenoot Sebastian Vettel reed Leclerc op de tragere mediumband, waardoor de tijden van de Ferrari-coureurs nog een vertekend beeld geven.

De derde tijd is hoopgevend voor Verstappen, die vooraf erg benieuwd was hoe de Honda-motor zou presteren op 2.240 meter boven zeeniveau. De afgelopen twee edities van de Mexicaanse Grand Prix werden gewonnen door de Limburger, die toen nog met een krachtbron van Renault reed.

Uitslag eerste training GP Mexico 1. Hamilton (Mercedes) 1.17,327

2. Leclerc (Ferrari) 1.17,446

3. Verstappen (Red Bull).17,461

4. Albon (Red Bull) 1.17,949

5. Bottas (Mercedes) 11.18,005

6. Vettel (Ferrari) 1.18,218

7. Sainz (McLaren) 1.18,401

8. Gasly (Toro Rosso) 1.18,8583

9. Kvyat (Toro Rosso) 1.18,835

10. Giovinazzi (Alfa Romeo) 1.18,959

Hamilton kan titel veiligstellen in Mexico

Ook Verstappens teamgenoot Alexander Albon kende een goede eerste sessie in Mexico-Stad. De Thai realiseerde de vierde tijd en was bijna een halve seconde langzamer dan de Nederlander.

Valtteri Bottas moest in zijn Mercedes genoegen nemen met de vijfde plek. Als de uitslag van de race op zondag gelijk zou zijn aan die van de eerste training, dan kroont Lewis Hamilton zich voor de zesde keer tot wereldkampioen.

De 34-jarige Brit moet veertien punten uitlopen op zijn teamgenoot om de titel veilig te stellen. Ook de voorbije twee jaar vierde Hamilton het titelfeest in Mexico.

Training tijdelijk onderbroken door crash Stroll

De training werd circa tien minuten onderbroken vanwege een crash van Lance Stroll. De Canadees kwam met zijn Racing Point in de laatste bocht in de vangrail terecht, maar hij kon zelf weer naar de pitstraat rijden.

Zijn landgenoot Nicholas Latifi (24) nam bij de eerste training de plaats van Robert Kubica in bij Williams. Hij noteerde met 1.21,566 de traagste tijd van iedereen.

De huidige nummer twee van het Formule 2-kampioenschap mag ook in de Verenigde Staten en Brazilië een training rijden voor Williams en is in beeld om Kubica (34) na dit seizoen op te volgen.

Later op vrijdag komen de coureurs opnieuw in actie in Mexico. Dan staat de tweede vrije training op het programma.