Charles Leclerc heeft het bijgelegd met Max Verstappen na het incident in de Grand Prix van Japan. De Monegaskische coureur van Ferrari belooft minder risico's te nemen bij de start.

"Ik moet leren van deze fout en voortaan voorzichtiger zijn in de eerste bochten", zei Leclerc twee weken later in Mexico, waar zondag de volgende race van het seizoen wordt gehouden.

Verstappen viel in Japan uit na de touché in de eerste ronde en Leclerc werd ver teruggeworpen en eindigde uiteindelijk slechts als zesde, ruim achter winnaar Valtteri Bottas van Mercedes.

Leclerc baalde in Mexico nog altijd van zijn actie. "Het was waarschijnlijk een beetje onnodig om zo vroeg in de race al risico te nemen. Het kost me veel punten en dat is erg jammer."

Het 22-jarige talent, die dit seizoen twee races won, gaf in Japan al toe dat hij fout zat. "Ik heb het uitgesproken met Max. Hij vond het geen grote zaak, zulke dingen kunnen gebeuren.

Leclerc kreeg vijftien seconden tijdstraf vanwege de touché met Verstappen en omdat hij met een beschadigde auto op de baan bleef. Daar had hij begrip voor. "Toen ik bij de stewards de beelden zag, wist ik dat ik gestraft ging worden."

Vettel heeft vertrouwen in Ferrari in Mexico

De fout van Leclerc droeg bij aan de dramatische start van Ferrari in Japan. Sebastian Vettel begon vlak voor zijn jonge teamgenoot op pole, maar het duo moest toestaan dat Bottas in de eerste bocht de leiding greep en soeverein naar de winst reed.

Daardoor boekte Mercedes zijn tweede zege in de tweede seizoenshelft, waarin Ferrari dankzij een enorme motorupgrade met name in de kwalificaties erg dominant is.

En hoewel Ferrari de Grand Prix van Mexico niet heeft weten te winnen sinds de race in 2015 terugkeerde op de Formule 1-kalender, heeft Vettel er veel vertrouwen in dat het dit jaar wel lukt.

"Ons hele pakket is sinds de zomer erg sterk, dat zal hier niet anders zijn. Met name onze topsnelheid is hoger dan die van de rest en hier in Mexico is een erg lang recht stuk", doelt de Duitser op de 1,2 kilometer lange strook bij start/finish.

"Toch zou ik nu nog niet willen zeggen dat we favoriet zijn. Red Bull heeft hier de laatste twee jaar gewonnen en is snel in de korte bochten en Mercedes is altijd sterk. Bovendien is er veel regen voorspeld, dat kan voor onverwachte situaties zorgen."