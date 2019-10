Daniel Ricciardo blijft ondanks een zeer teleurstellend Formule 1-seizoen gemotiveerd om het jaar goed af te sluiten. De Australiër kreeg woensdag een nieuwe domper te verwerken toen hij hoorde dat zijn zesde plek in de Grand Prix van Japan hem was afgenomen door een onreglementair remsysteem in zijn Renault.

Het was niet de eerste tegenslag dit jaar. In Frankrijk werd Ricciardo met een tijdstraf teruggezet van de zevende naar de elfde plaats en in Singapore moest hij achteraan beginnen na het overschrijden van de toegestane motorlimiet in de kwalificatie.

Toch meldde de goedlachse coureur zich donderdag weer opgewekt in Mexico, waar zondag de volgende race verreden wordt. "Het heeft geen zin om hier te zitten en te zeggen: kijk ons eens zielig zijn. We moeten vooruit en gelukkig staan er met de GP's in Mexico en de Verenigde Staten twee van ieders favoriete races op het programma. We zijn vrolijk en hebben er zin in."

Ricciardo was "boos en gefrustreerd, zoals iedereen in het team" toen hij het nieuws van zijn diskwalificatie vernam. "Die acht punten waren erg mooi voor me geweest", zei de coureur die liefst drie plaatsen zakte in de WK-stand en nu twaalfde staat.

Ook voor Renault kwam het verlies van de punten hard aan. De Franse renstal heeft op de ranglijst voor constructeurs nog maar zes punten voorsprong op Toro Rosso in de strijd om de vijfde plaats.

"Er zijn dit jaar momenten geweest dat ik kwaad was en iets kapot had willen maken. Maar dan zette ik een stap achteruit en zag het grotere plaatje. Dan dacht ik welk effect zo'n vernieling zou hebben op de rest van het team", aldus de voormalige teamgenoot van Max Verstappen.

Daniel Ricciardo blijft vrolijk, ondanks alle tegenslagen. (Foto: Pro Shots)

Ricciardo: 'Ik was erg gefrustreerd bij Red Bull'

De ervaren coureur wil het goede voorbeeld geven binnen het kwakkelende Renault. "Ik ben nu dertig jaar en kwam bij het team binnen als volwassene. Heel anders dan toen ik bij Red Bull begon, toen was ik nog een kind."

"Ik voel nu veel meer verantwoordelijkheid. Ik heb het gevoel dat mensen in het team op mij vertrouwen om de moed erin te houden. Als ik down ben, dan is iedereen dat."

Een jaar geleden ging Ricciardo nog wel door het lint na een van zijn vele uitvalbeurten bij Red Bull. Bij de Grand Prix van de Verenigde Staten sloeg hij woedend een wand van het motorhome van het team in.

"In die periode liep ik erg gefrustreerd rond", blikte Ricciardo een jaar later terug. "Ik was er klaar mee, met de mechanische problemen, met de sport, met alles. Ik had verandering nodig en hoewel de resultaten bij Renault niet geweldig zijn, is deze overstap goed voor me geweest."

Renault kondigde begin dit jaar aan het gat met de drie topteams te willen dichten. Ricciardo: "Dat is duidelijk niet gelukt. Dan moet het volgend jaar maar gebeuren. Natuurlijk ga ik niet juichend naar bed. Maar ik ben wel tevreden met de progressie die we hebben gemaakt, in het begin van het jaar waren we veel minder ver dan nu."

'Soms is Formule 1 niet de leukste sport'

Toch slaagde Ricciardo er niet in om meer dan twee races achter elkaar in de punten te rijden. "Op de een of andere manier konden we na een goed resultaat nooit het momentum vasthouden. Dat is ook het moeilijkste deel van de sport: er kan zo veel misgaan. Jijzelf kan een fout maken, of het team, of de pitstopstrategie pakt verkeerd uit, noem maar op."

"Soms is dit niet de leukste sport. Er zijn momenten geweest waarop ik me afvroeg: waarom heb ik ook alweer voor deze sport gekozen?", aldus de openhartige coureur. "Maar als je dan weer een goed resultaat boekt, is de voldoening twee keer zo groot."

De huidige nummer twaalf in de WK-stand wil het seizoen zo goed mogelijk afsluiten. "Ik heb enorm veel zin in de komende races en het is belangrijk om het team gemotiveerd te houden."

"Ik zal niks kapotmaken als het zondag opnieuw tegenzit. Kleine dingen die ik nu doe, kunnen grote gevolgen hebben voor de toekomst en ik wil nog jaren in deze sport actief blijven."