Lewis Hamilton hoopt zaterdag op regen in de kwalificatie van de Grand Prix van Mexico. De coureur van Mercedes - die zondag zijn zesde wereldtitel kan veiligstellen - denkt alleen dan een kans te kunnen maken op zijn eerste poleposition sinds zes races.

"Normaal gesproken is Ferrari veel sneller, vooral op de lange rechte stukken. En die vormen een belangrijk onderdeel op dit circuit", zei Hamilton donderdag in Mexico-Stad. "Ik denk niet dat er veel veranderd is ten opzichte van de laatste races."

Bij de afgelopen vijf Grands Prix stond er steeds een coureur van Ferrari op poleposition en in Hongarije begon Max Verstappen vooraan. Met zes races zonder pole op rij is Hamilton bezig aan zijn slechtste serie sinds 2015, toen hij zeven keer naast de eerste plek greep in de kwalificatie. Met 87 poles is de 34-jarige Brit recordhouder aller tijden in de Formule 1.

"Hopelijk krijgen we zaterdag slecht weer, dat zou alles kunnen veranderen", zei Hamilton. "Met regen maak ik een goede kans." De Mexicaanse weerstations kondigen het hele weekend neerslag aan en zaterdag is de kans op regen 70 procent.

Hamilton verwacht titel niet in Mexico al te pakken

De afgelopen twee jaar stelde Hamilton zijn wereldtitel veilig op de Autodrómo Hermanos Rodríguez in de Mexicaanse hoofdstad en zondag kan hij dat opnieuw doen. Dan moet hij veertien punten uitlopen op zijn enige concurrent, teamgenoot Valtteri Bottas.

"Ik denk niet dat het me hier al lukt. Valtteri is het hele jaar erg sterk, hij won twee weken geleden nog de race in Japan. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik dit seizoen al een keer veertien punten meer dan hem heb gescoord in een race."

Dat gebeurde alleen in Hongarije, waar Hamilton won en zijn Finse teamgenoot slechts negende werd.

"Het maakt me eigenlijk weinig uit waar ik de titel pak, zolang het maar lukt", bleef Hamilton luchtig over zijn zesde wereldtitel, waarmee hij nog maar een kampioenschap verwijderd zou zijn van het record van Michael Schumacher.

"Maar ik ben me er ook van bewust dat er nog voldoende punten zijn te verdienen. Ik zal de komende races moeten presteren om de titel veilig te stellen."