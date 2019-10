Tijdens de laatste vier Grand Prix-weekenden van het seizoen richt Red Bull Racing zich al deels op de ontwikkeling van de auto van volgend jaar. Het team van Max Verstappen hoopt dan wél te kunnen concurreren met Mercedes en Ferrari.

"We hebben ruimte om de komende vier raceweekenden dingen te proberen en ideeën te krijgen voor volgend jaar", zei Verstappen in Mexico, waar zondag de achttiende Grand Prix van het jaar wordt verreden. "Ook hier zullen we al met 2020 bezig zijn."

Na zeges in Oostenrijk en Duitsland van de Limburgse coureur kort voor de zomerstop, presteert Red Bull in de tweede seizoenshelft beduidend minder. Mercedes greep twee weken geleden in Japan de constructeurstitel en Lewis Hamilton zal zich zondag of anders volgende week in de Verenigde Staten voor de zesde keer tot wereldkampioen laten kronen.

"We doen niet meer mee om het kampioenschap, dus dat is niet meer interessant", aldus Verstappen. "Natuurlijk zal ik de laatste races proberen te winnen, maar we komen tekort ten opzichte van de concurrentie. Je moet realistisch zijn, we zijn op dit moment niet zo snel als we zouden willen."

De komende weken zal Red Bull de auto niet meer significant proberen te verbeteren om de kans op zeges te vergroten. "Aan het einde van het seizoen komen er veel minder updates aan de auto. We zijn al veel meer bezig met volgend jaar, en dat zal bij andere teams niet anders zijn", liet Verstappen weten.

Starttijden GP Mexico Eerste training: vrijdag 17.00 uur

Tweede training: vrijdag 21.00 uur

Derde training: zaterdag 17.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 20.00 uur

Race: zondag 20.10 uur

Verstappen hoopt dat Red Bull in 2020 meteen competitief is

Onlangs liet zijn vader Jos Verstappen weten zich "ernstige zorgen" te maken over het niveau van Red Bull. De oud-coureur denkt niet dat de Oostenrijkse renstal het gat met Mercedes en Ferrari in de toekomst wél kan dichten.

Red Bull-teambaas Christian Horner meldde vervolgens dat de coureur de zorgen van zijn vader niet deelt en "het hele plaatje ziet". Verstappen liet in Mexico weten uit te kijken naar 2020: "Volgend jaar is weer een nieuw jaar. Natuurlijk zijn alle teams al lange tijd bezig met de nieuwe auto. Het wordt afwachten hoe goed iedereen dan is."

De 22-jarige coureur heeft goede hoop. "We hebben dit jaar veel nieuwe ideeën opgedaan over hoe het beter kan. Hopelijk zullen we er volgend jaar vanaf het begin goed voor staan."

Mercedes kon zich al snel op ontwikkeling richten

In de openingsfase van het huidige seizoen was Mercedes onklopbaar. Het team van aanstaand wereldkampioen Hamilton en Valtteri Bottas won de eerste acht races en legde toen al de basis voor de zesde wereldtitel op rij bij de constructeurs én bij de coureurs.

"Als je zo vroeg in het seizoen al zó ver voor staat, dan kun je al sneller aan de nieuwe auto gaan werken", zei Verstappen. "Zo ging het de afgelopen jaren ook, en daar heeft Mercedes veel voordeel van gehad."

De zevenvoudig Grand Prix-winnaar zei dat Red Bull "misschien een beetje eerder" de focus heeft gelegd op het ontwikkelen van de auto voor volgend dan in voorgaande jaren. "Maar je moet je ook tijdens het seizoen blijven ontwikkelen om te zien wat wel en wat niet goed werkt", legde hij uit. "Als je een auto gaat bouwen voor volgend jaar, maar je hebt eigenlijk niets geleerd van dit jaar, dan heeft het ook geen zin."

Ook daarom zal Red Bull de komende Grand Prix-weekenden - vermoedelijk vooral tijdens trainingen - nieuwe onderdelen testen met het oog op 2020. Verstappen tast nog in het duister over zijn kansen om dan voor het eerst een serieuze gooi naar de wereldtitel te kunnen doen.

"Wij willen winnen, dus het zal beter moeten dan dit jaar. We zullen het volgend jaar zien. Ik kan nu wel positief zijn over onze ideeën, maar het zegt allemaal nog niks."