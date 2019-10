Max Verstappen verwacht dat het moeilijk wordt om voor de derde keer op rij de Grand Prix van Mexico te winnen. De Red Bull-coureur is erg benieuwd hoe de motor van Honda vrijdag presteert tijdens de eerste trainingen op 2.240 meter boven zeeniveau.

Zowel in 2017 als 2018 reed Verstappen vrijwel de hele race in Mexico aan de leiding en beide keren won hij met bijna twintig seconden voorsprong. "De auto had hier altijd veel mechanische grip. En de Renault-motor deed het hier heel behoorlijk", zei Verstappen donderdag in Mexico-Stad.

De Limburgse coureur was altijd een felle criticaster van de Franse motorleverancier, die door Red Bull afgelopen winter werd ingeruild voor Honda. "Je moet Renault ook de credits geven als het wél werkt. Op hoogte presteerden ze altijd goed, dat was positief. Dit jaar weten we niet hoe competitief Honda is. Dat zullen we zien in de trainingen."

De race in Mexico-Stad is met 2.240 meter boven zeeniveau veruit de hoogste van het seizoen. Mercedes presteert hier de laatste jaren matig, terwijl Verstappen de twee overtuigendste zeges van zijn carrière in Mexico boekte.

Verstappen acht kans op 'hattrick' niet groot

De kans op een 'hattrick' acht de 22-jarige coureur niet groot. "Dit jaar wordt het lastig. In vergelijking met Ferrari en Mercedes is onze auto iets minder", aldus Verstappen. "Ferrari is echt supersnel op de rechte stukken."

De Autódromo Hermanos Rodríguez beschikt over een rechte lijn van maar liefst 1,2 kilometer, waar de Italiaanse renstal flink in het voordeel zal zijn.

"Het wordt moeilijk om die tijd terug te winnen in de bochten", voorspelt Verstappen. "Vooral in de kwalificatie. In de race is het verschil al een stuk minder groot."

Starttijden GP Mexico Eerste training: vrijdag 17.00 uur

Tweede training: vrijdag 21.00 uur

Derde training: zaterdag 17.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 20.00 uur

Race: zondag 20.10 uur

Ferrari door hoge topsnelheid in voordeel qua bandenslijtage

"In de race op zondag hebben we meer kansen", verwacht Verstappen, die op zijn hoede is voor de bandenslijtage op dit circuit. "Vorig jaar hadden we daar veel problemen mee. Gelukkig hebben we dit jaar iets hardere banden."

"Maar als je zoals wij niet snel bent op de rechte stukken, moet je harder pushen in de bochten. Dat is weer niet goed voor je banden, dus Ferrari zal qua bandenslijtage in het voordeel zijn."

Verstappen krijgt vrijdag vanaf 17.00 uur een eerste indruk van de mogelijkheden van de Honda-motor op grote hoogte. Op dat tijdstip begint de eerste vrije training in Mexico.