Het Formule 1-team van Renault heeft donderdag besloten niet in beroep te gaan tegen de diskwalificatie na de Grand Prix van Japan. De Franse renstal heeft de straf van de FIA geaccepteerd.

Daniel Ricciardo (zesde) en Nico Hülkenberg (tiende) werden woensdag uit de uitslag van de race op Suzuka geschrapt na een protest van Racing Point. Het team zou hebben gebruikgemaakt van een illegaal remsysteem.

"We betreuren de beslissing van de stewards", aldus Renault in een verklaring. "In onze optiek staat de straf niet in verhouding tot het voordeel dat onze coureurs tijdens de race hebben gehad. Bovendien is de straf buitenproportioneel, omdat andere teams in vergelijkbare gevallen een veel lagere sanctie hebben gekregen."

"Maar helaas hebben we geen nieuw bewijs om in te brengen en daarom hebben we besloten hier geen tijd meer aan te verspillen. We besteden onze aandacht liever aan de ontwikkeling van de auto en hebben dan ook besloten om niet in beroep te gaan."

Renault kon rembalans automatisch reguleren

De FIA kwam woensdag na een hoorzitting in Genève tot de conclusie dat de klacht van Racing Point gegrond was en dat de regels inderdaad zijn overtreden. De Renault-coureurs konden tijdens de race een systeem gebruiken dat de rembalans automatisch wijzigt, zodat dit niet volledig handmatig hoefde te gebeuren.

Door het schrappen van Ricciardo en Hülkenberg schuiven Charles Leclerc (van 7 naar 6), Pierre Gasly (van 8 naar 7), Sergio Pérez (van 9 naar 8), Lance Stroll (van 11 naar 9) en Daniil Kvyat (van 12 naar 10) op in de uitslag.

De Formule 1-coureurs komen dit weekend in actie tijdens de Grand Prix van Mexico, waar Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel kan veiligstellen. De eerste vrije training is vrijdag om 17.00 uur. De kwalificatie begint zaterdag om 20.00 uur en de race wordt zondag om 20.10 uur afgewerkt.