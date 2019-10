Op Autódromo Hermanos Rodríguez wordt dit weekend de Grand Prix van Mexico verreden. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de race in Mexico-Stad.

Max Verstappen was de afgelopen twee jaar de beste in Mexico. Is het - gezien Red Bulls mindere prestaties na de zomerstop - reëel om te verwachten dat hij komend weekend weer om de zege kan strijden?

Doornbos: "Het circuit heeft een heel lang recht stuk. Zeker ten opzichte van Ferrari gaat de Honda-motor het daar zwaar krijgen. Het zal voor Red Bull moeilijk worden om dat verlies op een ander gedeelte van het circuit goed te maken."

"De balans van de Red Bull luistert dit jaar heel nauw. Zo hangt het van veel verschillende factoren af of bijvoorbeeld de updates aan de auto goed werken. In Oostenrijk klopte het plaatje dan weer wel en kon Verstappen mede dankzij die updates de zege pakken. Als alles ook dit weekend klopt bij Red Bull dan kan Verstappen weer een serieuze kanshebber zijn."

Max Verstappen in Mexico 2015 (Toro Rosso): negende

2016 (Red Bull): vierde

2017 (Red Bull): eerste

2018 Red Bull: eerste

Valt er voor Verstappen eigenlijk nog wel iets te winnen dit jaar?

"Red Bull heeft dit seizoen eerder dit jaar al afgeschreven, toen het zag dat er niet kon worden gestreden om de titel. Het is voor de teams de truc om constant een auto te hebben die op ieder circuit in de top drie kan rijden."

"Het Oostenrijkse team heeft dit jaar nooit een auto gehad die sterker was dan de vijfde plek. Door de prestaties van Verstappen leek de auto vaak wel beter dan die was. De focus voor Red Bull en Verstappen is al snel op volgend jaar gegaan. Omdat er volgend jaar weinig regelwijzigingen zijn is het belangrijk dat ze dit seizoen nog veel leren over de auto en zo een goede aanloop naar 2020 nemen."

WK-stand 1. Hamilton (Mercedes) 338 punten

2. Bottas (Mercedes) 274 punten

3. Leclerc (Ferrari) 223 punten

4. Verstappen (Red Bull) 212 punten

5. Vettel (Ferrari) 212 punten

6. Sainz (McLaren) 76 punten

Max Verstappen schreef de afgelopen twee jaar de Grand Prix van Mexico op zijn naam. (Foto: Pro Shots)

Red Bull heeft hardop uitgesproken dat 2020 het jaar moet worden waarin er wordt geoogst. Is het aannemelijk dat Verstappen voor de titel kan gaan volgend jaar?

"Helmut Marko was aan het begin van dit seizoen erg enthousiast door te stellen dat Verstappen vijf zeges kon pakken. In theorie kan het nog, maar dat lijkt niet realistisch. Dit jaar laat bovendien zien dat successen uit het verleden geen garanties bieden voor de toekomst."

"Red Bull was in de afgelopen jaren altijd het beste in de doorontwikkeling van de auto gaandeweg een seizoen. Nu blijkt dat ook Ferrari daarin een stap heeft gezet. Wat dat betreft is Red Bulls sterkste punt minder sterk geworden."

"Het is voor Red Bull zaak dat het team het chassis en de motor op orde krijgt. Verstappen heeft al bewezen dat hij klaar is om voor de titel te strijden. In de eerste helft van dit seizoen heeft hij geen fout gemaakt en haalde hij telkens het maximale uit zijn auto. In feite steeg hij boven zijn eigen materiaal uit."

Laatste winnaars GP Mexico 2018: Max Verstappen (Red Bull)

2017: Max Verstappen (Red Bull)

2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

2015: Nico Rosberg (Mercedes)

Autódromo Hermanos Rodríguez wordt gezien als een afwijkend circuit op de kalender en leverde vaak een verrassende winnaar op. Wat maakt de baan uniek?

"Het circuit ligt 2.200 meter boven zeeniveau. Vergelijk het met je eerste skivakantie en dat je voor het eerst op de berg staat. Dan kan het zijn dat je last krijgt van kortademigheid en zuurstof tekort komt. Op dit circuit is dat voor de motoren niet anders."

"Vanwege het hoogteverschil moeten alle teams vermogen inleveren. Vorig jaar had Red Bull daar - toen nog met de Renault-motor - minder last van dan Ferrari en Mercedes. Het is vooraf lastig te zeggen hoeveel invloed dat dit jaar gaat hebben, maar het is wel iets waar de teams rekening mee moeten houden."

Tot slot: Lewis Hamilton moet veertien punten meer scoren dan Valtteri Bottas om de titel veilig te stellen. Wordt de Brit zondag voor de zesde keer wereldkampioen?

"Ja, ik denk dat het zondag al gaat gebeuren. Hij zal moeten winnen en Bottas zal vijfde of lager moeten eindigen. Dat ligt niet heel erg voor de hand, maar Bottas heeft wel vaker een moeizaam weekend gehad."

"Hamilton wordt met zijn zesde titel lid van een heel exclusieve club. Zijn talent is ook dit jaar doorslaggevend geweest, al zit hij natuurlijk wel in een goede auto. Bottas heeft hetzelfde materiaal, maar die krijgt het niet voor elkaar."

"Aan de andere kant zal Hamilton meer lol beleven aan een echte titelstrijd met bijvoorbeeld Verstappen of Charles Leclerc. Een rijder als Hamilton is altijd op zoek naar het gevecht, maar helaas heeft niemand hem dat kunnen bieden dit seizoen. Hopelijk voor de fans is dat volgend jaar anders."