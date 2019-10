Max Verstappen deelt de zorgen van vader Jos Verstappen over de toekomst van Red Bull Racing niet, zo laat teambaas Christian Horner van de Oostenrijkse renstal dinsdag weten.

"Max is een heel andere persoon dan zijn vader", zegt Horner tegen Motorsport.com. "Hij ziet het grotere plaatje. Hij was in Sakura (de Japanse thuisbasis van Honda, red.) en heeft gezien wat eraan komt en hoe toegewijd Honda is als het over de ontwikkeling van de motor en de Formule 1 gaat."

"Hij heeft in de fabriek gezien wat er allemaal gedaan wordt", vervolgt de Brit. "Dus ik denk dat vaders van coureurs soms helaas wat door kunnen slaan."

Jos Verstappen vreest dat de Oostenrijkse renstal ook volgend jaar niet kan concurreren met Mercedes en Ferrari. "We hebben een heel jaar de tijd gehad om het gat te dichten, maar zijn in de basis niet dichterbij gekomen. Waarom zou dat volgend jaar dan wel lukken?", vroeg hij zich enkele weken geleden af. "Daar maak ik me echt zorgen over."

Red Bull won met Max Verstappen dit jaar de Grands Prix van Oostenrijk en Duitsland, maar de laatste races zijn de verschillen met Mercedes en Ferrari stukken groter dan voor de zomerstop, waardoor nieuw succes voor Red Bull dit seizoen ver weg lijkt.

In Japan viel Max Verstappen al vroeg uit na een botsing met Charles Leclerc. (Foto: Pro Shots)

'We hebben langer verblijf Verstappen in eigen hand'

Wel realiseert Horner zich dat zijn team volgend jaar sterk voor de dag moet komen om Verstappen voor de langere termijn te kunnen behouden. Het contract van de 22-jarige Limburger bij Red Bull loopt eind 2020 namelijk af. Ook Lewis Hamilton en Sebastian Vettel liggen bij hun teams nog tot die periode vast.

"Max, Lewis en Sebastian hebben allemaal een contract dat eind 2020 afloopt, dus drie van de vier grote namen gaan de markt op", aldus Horner. "Uiteindelijk zullen ze alle drie willen afwachten hoe de prestaties van hun team zijn tijdens de eerste helft van volgend jaar."

Verstappen liet onlangs weten dat hij nog niet weet hoelang hij bij Red Bull zal blijven, maar Horner heeft er in ieder geval vertrouwen in dat de Oostenrijkse renstal de Nederlander kan bieden wat hij wil.

"We hebben het helemaal in eigen hand", doelt Horner op een langer verblijf van Verstappen bij het team. "Hij is erg blij met zijn omgeving en hij wil zijn ambities bij ons waarmaken. Het is aan ons om hem een auto te geven waarmee hij dat kan doen. Ik heb er vertrouwen in dat wij dat kunnen."

Verstappen bereidt zich momenteel voor op de Grand Prix van Mexico, die zondag wordt verreden op het Autódromo Hermanos Rodríguez.