De toevoeging van een Grand Prix in Miami aan de Formule 1-kalender is toch weer een stap dichterbij. Woensdag is een principeakkoord bereikt over een race rond het Hard Rock Stadium in 2021.

Vorig jaar was er al een akkoord over een Grand Prix door de straten van Miami, maar door veel weerstand uit het bedrijfsleven en omwonenden werd daar een streep door gezet. Een andere locatie biedt nu dus mogelijk uitkomst.

Het Hard Rock Stadium ligt ten noorden van het centrum en is het stadion van American football-club Miami Dolphins. Sinds dit jaar is het ook de locatie voor het grote ATP- en WTA-toernooi van Miami.

"We kijken ernaar uit het grootste racespektakel ter wereld voor de eerste keer naar een van de meest iconische en glamorous plekken in de wereld te brengen", melden promoter Tom Garfinkel en Formule 1-directeur Sean Bratches in een gezamenlijke verklaring.

Grand Prix nog niet definitief

Het akkoord tussen de Formule 1 en Garfinkel, vicevoorzitter van de Miami Dolphins en het Hard Rock Stadium, betekent nog niet dat de Grand Prix al zeker is. Voor een definitieve plek op de racekalender van 2021 is goedkeuring van lokale autoriteiten nodig.

In april van dit jaar liet Garfinkel al weten minder weerstand te verwachten dan het plan voor een race door het centrum en het havengebied kreeg. "Bij het Hard Rock Stadium kunnen we een circuit van wereldklasse bouwen zonder dat we de bestaande infrastructuur belasten", zei hij toen.

De Verenigde Staten zijn met het Circuit of the Americas in Texas al jaren vertegenwoordigd op de Formule 1-kalender. De editie van dit seizoen vindt begin volgend maand plaats.

Een impressie van hoe het circuit rond het Hard Rock Stadium in Miami eruit moet gaan zien. (Beeld: F1 Miami)