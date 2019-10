Lewis Hamilton is ervan overtuigd dat het nog even zal duren voordat hij zich voor de zesde keer wereldkampioen mag noemen in de Formule 1, ook al kan de Mercedes-rijder de titel bij de volgende Grand Prix in Mexico al binnenhalen.

"Daar geloof ik niet in. Ik vind het ook niet belangrijk om zo snel mogelijk wereldkampioen te worden. Het zal in Mexico nog niet gebeuren, waar Valtteri (Bottas, red.) het ook weer heel goed zal gaan doen", zegt Hamilton dinsdag tegen Speedweek.

De Brit eindigde zondag als derde achter zijn teamgenoot Bottas en Ferrari-rijder Sebastian Vettel. Bottas is nog de enige die Hamilton in de WK-stand kan achterhalen, maar het verschil is aanzienlijk: 338 om 274 punten.

Als Hamilton wint in Mexico, waar hij zich de laatste twee seizoenen tot wereldkampioen kroonde, dan is hij wereldkampioen als Bottas als vijfde of lager eindigt. Datzelfde geldt als hij veertien punten méér pakt dan de Fin.

Bij dat laatste scenario wordt het verschil in de WK-stand 78 punten. In de resterende drie races - de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi - kan Bottas in theorie nog op gelijke hoogte komen, maar in dat geval telt het gewonnen aantal races. Die onderlinge balans is momenteel 9-3 in het voordeel van Hamilton.

'Mexico een van moeilijkste races'

De 34-jarige Hamilton benadrukt dat het niet zo eenvoudig is om een goed resultaat neer te zetten in Mexico, waar hij in de laatste twee jaar met een negende en vierde plek het podium niet eens haalde.

"Het is voor ons een van de moeilijkste races", aldus de vijfvoudig wereldkampioen. "De afgelopen jaren waren de andere teams er beangstigend snel, ook al pakten we de titel. Nee, het gevecht zal waarschijnlijk nog een paar races duren."

Volgende week vrijdag staan de eerste twee vrije trainingen op het programma op het Autódromo Hermanos Rodríguez, gevolgd door de derde oefensessie en de kwalificatie op zaterdag. De race begint op zondag 27 oktober om 20.10 uur (Nederlandse tijd).

Hamilton werd eerder wereldkampioen in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018. Bij een nieuwe titel is hij er nog één verwijderd van recordhouder Michael Schumacher, die zeven keer wereldkampioen werd.