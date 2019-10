Moet Max Verstappen verkassen naar een ander team om wereldkampioen te worden? Vraag het aan Red Bull-teambaas Christian Horner of Helmut Marko en het antwoord is nee. Maar een blik op de resultaten en het vrij constante gat naar Ferrari en vooral Mercedes vertellen wat anders.

Uiteraard was de stemming rond Verstappen veel positiever geweest als hij zondag in Japan niet al in de eerste ronde van de baan was getikt door Charles Leclerc. Toch vertelt de race op Suzuka ook het verhaal van de situatie waar Red Bull zich nu in bevindt.

Om op de thuisbaan van motorleverancier Honda sterk voor de dag te komen was al in Rusland een extra motor geïntroduceerd. Deze kon extra worden belast, zonder het verdere seizoen van de Red Bulls te hinderen. Het was belangrijk voor Honda om de top van de fabrikant te laten zien dat er progressie is, op een baan waar Fernando Alonso in 2015 nog riep dat zijn Japanse krachtbron "een GP2-motor" was.

Het was een moment van schaamte waar Japanners maar moeilijk mee om kunnen gaan. Dat werd zondag niet weggepoetst. In de kwalificatie kwam zowel Verstappen als zijn teamgenoot Alexander Albon 0,8 seconden tekort op de poletijd van Sebastian Vettel. Albon finishte in de race uiteindelijk op een minuut van de Mercedes van Valtteri Bottas als vierde.

Max Verstappen in actie tijdens de kwalificatie in Japan. (Foto: Pro Shots)

Weerstand vanuit Honda-top tegen motorproject

Maar er is meer aan de hand voor Honda. De fabrikant heeft geen contract met Red Bull of Toro Rosso voor na 2020. Binnen de top van het miljardenconcern zou de nodige weerstand zijn tegen het Formule 1-project. Nu is er op Ferrari na nooit een autofabrikant die met unanieme instemming van de bedrijfstop in de koningsklasse rijdt, maar een team als Mercedes kan de miljoenenuitgaven tegenover de directie van moederbedrijf Daimler nog verdedigen met de puike resultaten.

Honda zit inmiddels in het vierde seizoen sinds de terugkeer in 2015 en ze zijn twee zeges en een poleposition verder. Er zijn dringend resultaten nodig om het project überhaupt te laten doorgaan na 2020. Daarvoor is het Japanse bedrijf overgeleverd aan Red Bull.

De eigenaar van dat team, Dietrich Mateschitz, heeft ook al eens getwijfeld of hij wel miljoenen moet blijven stoppen in een team dat de gloriejaren met Sebastian Vettel al lang achter zich heeft liggen. De miljoenen die Honda er vanaf dit seizoen bijlegt hebben die discussie inmiddels redelijk doen verstommen.

Toch blijven de echte topresultaten al lange tijd uit. Er worden geen echt grote stappen gezet in de puntenaantallen, zoals te zien is in onderstaande statistiek. De vier nog resterende races van 2019 zijn aangevuld met de gemiddelde klassering van de twee auto's dit seizoen. Hierbij komt uiteraard ook naar voren dat Red Bull een sterke tweede coureur ontbeert.

Punten Red Bull sinds komst Verstappen 2016 - 468 punten

2017 - 368 punten

2018 - 419 punten

2019 - 379 punten

De kans is groot dat Verstappen dit seizoen iets boven zijn punten van 2018 uitkomt, maar het is niet aannemelijk dat daar een grote stap wordt gezet. Wel valt op dat de Nederlander het zelf steeds beter doet, terwijl zijn auto in verhouding tot de rest van het veld niet significant sterker wordt.

Het helpt hem ook dat er steeds minder technische problemen zijn, wat wel een grote verdienste is van Honda. Maar duidelijk is dat Verstappen tegenwoordig vrijwel continu het maximale uit zijn auto haalt.

Punten Verstappen bij Red Bull 2016 - 204 punten

2017 - 168 punten

2018 - 249 punten

2019 - 212 punten*

*seizoen duurt nog vier races.

Geen stap gezet in kwalificatie

Ten opzichte van 2018 valt met name op dat er in de kwalificatie geen stap is gezet door Red Bull. Verstappen kwalificeerde zich in 2018 onder normale (droge) omstandigheden gemiddeld op positie 4,2 met een gemiddelde achterstand van 0,666 seconde op de auto op pole.



In 2019 kwalificeerde hij zich (onder normale droge omstandigheden) gemiddeld op positie 4,5, met een gemiddelde achterstand van 0,637 op de snelste coureur. Een duidelijke indicatie dat er ondanks de komst van Honda na jarenlange klachten over de Renault-motor geen vooruitgang is geboekt. Des te knapper is het daarom dat Verstappen in Hongarije wel zijn eerste pole pakte, al had hij dat in 2018 ook al in Mexico kunnen (of moeten) doen.

Daar werd hij nipt geklopt door Daniel Ricciardo, wiens vertrek bij Red Bull een leegte heeft achtergelaten. De manier waarop Marko dit probeert op te vullen is misschien tekenend voor het gebrek aan realisme bij het team. Uiteraard werden Verstappen, Vettel en ook Ricciardo succesvol bij Toro Rosso weggeplukt, maar er staat nu geen duidelijke opvolger klaar.

In Japan ontbrak Max Verstappen voor de elfde keer dit seizoen op het podium. (Foto: Pro Shots)

Red Bull moet sterke tweede coureur aantrekken

Dat laat zich gelden: In 2018 finishte de voorste Red Bull nog gemiddeld op positie 2,8 in de race. In 2019 is dat positie 3,6. En dan is het doorgaans Verstappen die zijn team aanvoert.

Zeker om Honda te helpen, om het eigen team te versterken en misschien Verstappen nog wat meer uit te dagen lijkt het aantrekken van een bewezen snelle tweede coureur daarom zinvol.

Verstappen zelf moet zich vooral afvragen waar zijn toekomst ligt. Zeker na 2020 lopen de nodige contracten af, ook bij Ferrari en Mercedes. Gokt hij op progressie van Red Bull en Honda en de grote regelwijziging van 2021? Of moet hij proberen bij Ferrari of Mercedes een stoeltje te veroveren? Voorlopig is er genoeg aanleiding om verder te kijken.