Red Bull Racing-teambaas Christian Horner baalt van de uitvalbeurt van Max Verstappen in de Japanse Grand Prix. De Brit stelt dat er geen andere keuze was dan de auto aan de kant te zetten.

Een podiumplek bleef uit voor Red Bull, waar Verstappen de strijd in de vijftiende ronde moest staken als gevolg van een aanrijding met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Alexander Albon eindigde als vierde.

"Er was enorm veel schade aan de vloer. Hij was bijna 20 à 25 procent van de downforce van zijn auto kwijt", zegt Horner tegen Motorsport.com over de schade na de aanvaring met Leclerc.

"Het had geen zin om door te blijven rijden en met bepaalde onderdelen nog meer kilometers te maken. Daarom hebben we besloten de auto uit de race te halen."

De wedstrijdleiding besloot aanvankelijk om het incident met Verstappen en Leclerc niet te bekijken, maar gaf de Ferrari-coureur ver na de race alsnog een tijdstraf. Hij zakte daardoor van de zesde naar de zevende plek.

'Er kon duidelijk meer ruimte worden gelaten'

Horner vond het terecht dat de actie van Leclerc, die onderstuur had en daardoor naar buiten uitweek, alsnog werd bekeken. "Er kon duidelijk meer ruimte worden gelaten. Max zat er bovendien duidelijk voor", aldus de teambaas van Red Bull.

Hij had graag gezien dat er al eerder was ingegrepen. "Ze proberen de coureurs tegen elkaar te laten racen, maar soms gaat het een beetje te ver", zegt hij.

"Het is jammer dat het is gebeurd, want hierna was de race voor beiden feitelijk voorbij. Het was mooi geweest als we beide coureurs aan de voorkant van het veld hadden zien vechten."

Verstappens teamgenoot Albon eindigde als vierde, zijn beste resultaat tot nu toe. Het gat met de top drie - Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton - was echter groot.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Mexico, waar Mercedes-coureur Hamilton zijn zesde wereldtitel kan veiligstellen. Er wordt later dit jaar ook nog geracet in de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.