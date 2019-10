Lewis Hamilton is niet te spreken over de strategie van Mercedes tijdens de Grand Prix van Japan. De Brit, die als derde eindigde op het circuit van Suzuka, begrijpt niet dat hij zo laat naar binnen werd geroepen om zijn tweede pitstop te maken.

"Ik kwam de pits weer uit en realiseerde me dat ik tien seconden had verloren", baalde Hamilton. "Als ze me hadden verteld dat ik zo ver achter Valtteri (Bottas, red.) terecht zou komen, dan was ik liever eerder naar binnen gegaan."

Hamilton maakte zijn tweede pitstop tien ronden voor het einde van de race en viel daardoor terug van de eerste naar de derde plaats. Zijn teamgenoot Bottas kwam zes ronden eerder naar binnen en won de race voor Sebastian Vettel, die nog eerder zijn tweede pitstop had gemaakt.

"Natuurlijk ga ik hierover nog in gesprek met het team. Er zullen nog wel wat discussies volgen als we terug zijn", aldus de wereldkampioen. "Het had vandaag allemaal beter gekund en dat is dit jaar wel vaker voorgekomen. We hadden een een-tweetje kunnen scoren, maar de strategie was voor mij niet optimaal."

Valtteri Bottas won in Japan zijn eerste race sinds eind april. (Foto: Pro Shots)

'Valtteri reed geweldig en verdiende overwinning'

Door zijn derde plaats op het circuit van Suzuka heeft Hamilton nu 64 punten voorsprong op nummer twee Bottas in het kampioenschap. Er staan dit seizoen nog vier races op het programma, waarvan de Grand Prix van Mexico over twee weken de eerstvolgende is.

"Ik houd er geen rekening mee dat ik de titel al in Mexico kan pakken. Het is nog steeds een strijd om de titel", besefte Hamilton, die ook complimenten over had voor Bottas. "Valtteri reed geweldig en verdiende de overwinning."

Bottas boekte zijn eerste overwinning sinds eind april, toen hij de sterkste was in Azerbeidzjan. "Ik ben heel blij", jubelde de Fin na de race. "Het is niet makkelijk om hier als derde te starten, maar je moet nooit opgeven."

"Ik wist dat er kansen zou komen en de eerste kwam bij de start", zei Bottas over het inhalen van Ferrari-coureurs Vettel en Charles Leclerc bij de start. "Daarna had ik de race onder controle."

Mercedes is vier races voor het einde van het seizoen al zeker van de constructeurstitel. (Foto: Getty Images)

'Zesde constructeurstitel op rij is heel indrukwekkend'

Dankzij de winst van Bottas en de derde plek van Hamilton verzekerde Mercedes zich van de zesde constructeurstitel op rij. De Duitse renstal komt op 612 punten en is niet meer in te halen door nummer twee Ferrari (433 punten).

"Ik ben heel trots op het team en dat ik daarvan deel uitmaak", loofde Bottas Mercedes. "Een zesde constructeurstitel op rij is heel indrukwekkend."

Ook Hamilton was vol lof. "Mijn felicitaties aan het team. Ze hebben het echt verdiend om het kampioenschap bij de constructeurs voor het zesde jaar op rij te winnen."