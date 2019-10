Charles Leclerc vindt dat hij weinig kon doen aan de botsing met Max Verstappen in de eerste ronde van de Grand Prix van Japan. Verstappen kwam door die touché niet over de finish.

De coureur van Ferrari raakte in de tweede bocht de rechterkant van de auto van Verstappen, die vanwege een betere start buitenom de derde plaats van de Monegask leek over te nemen.

De Nederlander van Red Bull Racing belandde in de grindbak, maar kon zijn weg wel vervolgen. Na veertien rondes hield hij het vanwege de schade alsnog voor gezien. Leclerc kwam mede dankzij een extra pitstop als zesde over de streep.

De Ferrari-coureur stelde dat hij er weinig aan kon doen. "Ik had last van onderstuur, omdat Lewis Hamilton vlak voor me reed", zei hij bij Ziggo Sport. "We raakten elkaar en daarna had ik een lastige race en die van Max was daardoor ook verpest."

Leclerc liet in het midden of hij vond dat er een straf moest volgen. "Het is aan de stewards om daarover te beslissen. Als ze nu nog niet hebben besloten om me te bestraffen, dan is misschien niet duidelijk wat er precies is gebeurd."

De wedstrijdleiding liet het incident in eerste instantie ongemoeid, maar besloot later er na de race nog op terug te komen. Verstappen en Leclerc moeten zich om 10.00 uur (Nederlandse tijd) melden bij de stewards.