Charles Leclerc heeft na afloop van de Grand Prix van Japan twee tijdstraffen van in totaal vijftien seconden gekregen. Dat gebeurde mede door de botsing met Max Verstappen in de openingsronde. Hij zakte daardoor van de zesde naar de zevende plaats in uitslag.

De Monegask van Ferrari kreeg van de wedstrijdleiding een tijdstraf van vijf seconden voor de botsing met Verstappen, die door deze touché het eind van de race niet haalde.

Leclerc vervolgde zijn weg daarna met een beschadigde auto en dat komt hem op een tijdstraf van tien seconden te staan. Zo zat een deel van zijn voorvleugel los en later viel ook nog eens zijn linkerspiegel van de auto af. Volgens de wedstrijdleiding zorgde hij daarmee voor een gevaarlijke situatie.

Door de tijdstraf eindigde niet Leclerc, maar Daniel Ricciardo als zesde. De Australiër was aanvankelijk achter de Monegask geëindigd, maar schoof een plek op. Leclerc zakt naar plek zeven.

Charles Leclerc had door de botsing onder meer schade aan zijn voorvleugel. (Foto: Pro Shots)

'Had last van onderstuur'

De coureur van Ferrari liet eerder weten dat hij weinig kon doen aan de botsing met Verstappen. Hij raakte in de tweede bocht de rechterkant van de auto van Verstappen, die vanwege een betere start buitenom de derde plaats van de Monegask leek over te nemen.

"Ik had last van onderstuur, omdat Lewis Hamilton vlak voor me reed", zei Leclerc bij Ziggo Sport. "We raakten elkaar en daarna had ik een lastige race en die van Max was daardoor ook verpest."

Leclerc liet aanvankelijk in het midden of hij vond dat er een straf moest volgen, maar toonde zich na de uitspraak op Twitter schuldbewust. "Het was mijn fout", aldus Leclerc.

De wedstrijdleiding liet het incident in eerste instantie ongemoeid, maar besloot na de race alsnog op te treden tegen de beloftevolle coureur. Zijn team Ferrari krijgt ook nog een straf van 25.000 euro voor het niet binnenroepen van Leclerc na de crash.