Mercedes heeft zondag bij de Grand Prix van Japan voor de zesde keer de titel bij de constructeurs voor zich opgeëist. Het topteam draagt de trofee op aan de eerder dit jaar overleden Niki Lauda.

Dankzij de zege van Valtteri Bottas en de derde plaats van Lewis Hamilton, die ook nog een extra punt pakte vanwege de snelste rondetijd, werd achtervolger Ferrari op het circuit van Suzuka op een onoverbrugbare achterstand gezet.

Mercedes komt door de dubbele podiumfinish op 612 punten, terwijl Ferrari door de tweede plaats van Sebastian Vettel en de zevende plaats van Charles Leclerc - hij werd zesde, maar kreeg een tijdstraf na een botsing met Max Verstappen - met nog vier races te gaan op 433 punten komt.

"We willen dit opdragen aan Niki, want hij is vanaf het begin van ons avontuur enorm belangrijk geweest. Zijn aanwezigheid zorgde voor een mix tussen steun en druk. Hij was heel speciaal", aldus teambaas Toto Wolff.

"Toen we zes of zeven jaar geleden aan onze reis begonnen, wilden we races winnen en dachten we nog niet aan een kampioenschap. Zes jaar later vieren we al de zesde titel op rij."

Lauda bemoeide zich sinds 2012 met Mercedes

In mei van dit jaar overleed Lauda op zeventigjarige leeftijd. Hij kampte al langer met gezondheidsproblemen. Sinds september 2012 speelde de Oostenrijker als adviseur een voorname rol bij Mercedes.

Het Duitse Mercedes is al vanaf 2014 het dominante team in de Formule 1. In dat jaar pakte Mercedes met Nico Rosberg en Hamilton de eerste titel sinds de terugkeer in de Formule 1.

Dat gebeurde in 2015 en 2016 met hetzelfde rijdersduo, waarna met Bottas - in de plaats van de gestopte Rosberg - ook de titels van 2017, 2018 en dus 2019 aan het palmares werden toegevoegd.