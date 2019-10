Max Verstappen baalt flink van zijn uitvalbeurt in de Grand Prix van Japan na een botsing met Charles Leclerc. De Red Bull Racing-rijder snapt er niets van dat de coureur van Ferrari niet direct een straf kreeg.

Verstappen vertrok uitstekend vanaf plek vijf, maar kwam in de tweede bocht in aanraking met Leclerc, die met onderstuur kampte. De wedstrijdleiding besloot pas ver na de race om de Monegask een tijdstraf te geven.

"Ik had een heel goede start, de beste van het seizoen. Dat ging allemaal goed, maar toen werd ik vol in de zijkant gereden door Leclerc. Heel lomp", aldus Verstappen in een eerste reactie bij Ziggo Sport.

"Ik liet genoeg ruimte aan de binnenkant en zat al voor hem. Je weet dat je in die bocht onderstuur krijgt, dus dan ga je niet vol op de limiet naar binnen. Ik had zo veel schade dat het geen zin had om door te gaan."

Verstappen zet vraagtekens bij de beslissing van de wedstrijdleiding in Japan. "Ik snap niet dat het pas na de race wordt bekeken. Dit moet meteen een straf zijn. Wat moet Leclerc nog meer doen om een straf te krijgen?"

'Belachelijk wat er vandaag gebeurt'

Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel kende een slechte start, ook al kwam hij te vroeg van zijn plek. Ook bij dat incident besloot de wedstrijdleiding niet in te grijpen, tot onbegrip van Verstappen.

"Vettel kreeg geen straf omdat hij geen voordeel uit zijn valste start haalde, terwijl de regels zijn dat je niet mag bewegen. Belachelijk wat er vandaag gebeurt", aldus de Nederlander.

Het is na de Grand Prix van België de tweede keer dit seizoen dat Verstappen de finish niet haalt. De winst ging in Japan naar Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Vettel werd tweede en Bottas' teamgenoot Lewis Hamilton eindigde als derde.