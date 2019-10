Max Verstappen is zondag uitgevallen in de Grand Prix van Japan. De Red Bull Racing-rijder kampte met een beschadigde auto na een botsing met Charles Leclerc en kon niet verder. De winst ging naar Valtteri Bottas van Mercedes.

Al in de tweede bocht na de start kwam Verstappen in aanraking met Leclerc, waarbij de Ferrari-rijder het schuldigst leek. De wedstrijdleiding besloot het incident pas na de race te bekijken.

Verstappen viel terug naar de achterhoede en reed nog wel verder, maar door onherstelbare schade aan de zijkant van zijn auto was er geen perspectief meer en besloot hij in de vijftiende ronde de strijd te staken. Het is na België zijn tweede uitvalbeurt van het jaar.

Winnaar Bottas had de leiding al bij de start overgenomen van de slecht vertrokken Sebastian Vettel van Ferrari. Hij gaf die positie niet meer uit handen en pakte na Australië en Azerbeidzjan zijn derde seizoenszege. Vettel werd tweede en Bottas' Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton was de nummer drie.

De prestatie van Bottas en Hamilton op het circuit van Suzuka was voldoende voor Mercedes om voor het zesde seizoen op rij de constructeurstitel binnen te halen. Bovendien is Hamilton met 338 punten een stap dichter bij zijn zesde wereldtitel. Er zijn nog vier Grands Prix te gaan.

Top tien GP Japan 1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Alexander Albon (Red Bull)

5. Carlos Sainz (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso)

9. Sergio Pérez (Racing Point)

10. Nico Hülkenberg (Renault)

Valse start polesitter Vettel onbestraft

De start van de race op Suzuka was chaotisch voor de als vijfde gestarte Verstappen, want al in de tweede bocht schoot hij van de baan na een touché met Leclerc. De wedstrijdleiding liet het incident aanvankelijk onbestraft, maar gaat er dus alsnog naar kijken.

Leclerc moest door het incident vroeg naar binnen om de neus van zijn wagen te laten vervangen. De Monegask kon de race vervolgen, al raakte hij onderweg wel zijn linkerspiegel kwijt. Die was losgeraakt na de botsing met Verstappen.

Vooraan kende polesitter Vettel belabberde eerste meters. De Ferrari-coureur raakte zijn leidende positie kwijt aan Bottas, maar bleef diens teamgenoot Hamilton wel voor. Later bleek dat Vettel een valse start had gemaakt, maar daar kwam hij mee weg.

Spannende strijd tussen Vettel en Hamilton

In het restant van de race maakten alle topcoureurs twee keer een pitstop, waarbij de leidende positie van de sterk gestarte Bottas eigenlijk geen moment meer echt in gevaar kwam.

De meeste spanning zat vooral in de strijd om de tweede plek tussen Vettel en Hamilton. De wereldkampioen van Mercedes zat de coureur van het snelle Ferrari in de slotfase op de hielen, maar kwam er niet voorbij. Met plek vier kende Red Bull-rijder Albon zijn beste prestatie ooit.

Leclerc had zich ondertussen opgewerkt naar plek zes. De Monegask was in de 26e van de in totaal 52 rondes - na de race bleek dat er één ronde te vroeg was afgevlagd - voor de tweede keer sinds zijn aanvaring met Verstappen naar binnen gegaan om over te schakelen op de zachte band.

De volgende Grand Prix is over twee weken in Mexico, waar Hamilton zijn zesde wereldtitel kan veiligstellen. Er volgen ook nog races in de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi.