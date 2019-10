Max Verstappen is in de nacht van zaterdag op zondag als vijfde geëindigd in de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Sebastian Vettel veroverde poleposition voor de race van later op de dag.

In Q3 van de kwalificatie noteerde Ferrari-rijder Vettel zijn snelste ronde in 1.27,064. Verstappen klokte 1.27,851 namens Red Bull Racing en moest daarmee ook Charles Leclerc, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor zich dulden.

De top tien wordt achter Verstappen gecompleteerd door zijn teamgenoot Alexander Albon (die dezelfde tijd reed), Carlos Sainz, Lando Norris, Pierre Gasly en Romain Grosjean. De race begint zondag om 7.10 uur Nederlandse tijd.

Uitslag kwalificatie GP Japan 1. Vettel (Ferrari) - 1.27,064

2. Leclerc (Ferrari) + 0,189

3. Bottas (Mercedes) + 0,229

4. Hamilton (Mercedes) + 0,238

5. Verstappen (Red Bull) + 0,787

6. Albon (Red Bull) + 0,787

7. Sainz (McLaren) + 1,240

8. Norris (McLaren) + 1,400

9. Gasly (Toro Rosso) + 1,772

10. Grosjean (Haas) + 2,277

Kwalificatie op zelfde dag als de race

De kwalificatie was vanwege de naderende tyfoon Hagibis van zaterdag naar zondag verschoven. Het tijdstip van de race bleef wel hetzelfde. Daarmee zit er iets meer dan vier uur tussen de start van de kwalificatie en de Grand Prix.



Vorig jaar eindigde Verstappen als derde in de Japanse Grand Prix. Hij moest op het circuit van Suzuka toen Mercedes-rijders Hamilton (eerste) en Bottas (tweede) voor zich dulden.



Hamilton gaat met 322 punten riant aan de leiding in de WK-stand. Bottas staat tweede met 249 punten, gevolgd door Leclerc (215), Verstappen (212) en Vettel (194).