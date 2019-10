Zes van de tien Formule 1-teams kunnen zich niet vinden in het voorstel van het nieuwe reglement dat in 2021 in moet gaan in de koningsklasse van de autosport, zo meldt de BBC zaterdag. Voor het einde van deze maand moet er echter een akkoord zijn over dit reglement.

Ferrari, Mercedes, en Red Bull Racing zouden een vragenlijst hebben gestuurd naar de andere teams met hun mening over het nieuwe reglement. Zes van de tien teams gaan niet met de regels akkoord.

Alleen Alfa Romeo, McLaren, Renault en Williams zijn positief over het voorgestelde reglement, dat voorafgaand aan de Grand Prix van Singapore werd gepresenteerd aan de teams. Bovendien pleitten Alfa Romeo en McLaren onlangs tijdens een bijeenkomst van de technische werkgroep van de Formule 1 voor wijzigingen hiervan.

In het nieuwe reglement worden technische, sportieve en financiële afspraken gemaakt. Naar verwachting zullen de aanpassingen grote impact hebben op de sport. Het nieuwe technische reglement moet het inhalen in de Formule 1 vergemakkelijken en daarmee voor spectaculairdere races zorgen.

Daarnaast komt er vermoedelijk een budgetplafond, waardoor de drie rijkste teams (Mercedes, Ferrari en Red Bull) minder kunnen uitgeven en het gat met de teams in het middenveld veel kleiner moet worden. De verwachting is dat het maximale budget zo'n 150 miljoen euro per team gaat bedragen.

Ferrari, Mercedes en Red Bull presenteren eigen voorstel

De tegenstanders van het nieuwe reglement vinden vooral dat de vrijheid in het ontwerpen van de auto's te veel wordt ingeperkt. Ferrari, Mercedes en Red Bull zouden daarom afgelopen donderdag een eigen voorstel hebben gepresenteerd aan de FIA en de Formule 1.

In dit voorstel is rekening gehouden met positieve punten uit het voorstel van de Formule 1. Hierbij is er wel meer ruimte voor ontwikkeling, zodat de auto's er niet allemaal hetzelfde uit zullen zien.

Komende woensdag komen de verschillende teams opnieuw bijeen om de plannen voor het nieuwe reglement in de Formule 1 verder te bespreken. Voor 31 oktober moet er een akkoord zijn.