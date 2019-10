Honda staat dit weekend bij de Grand Prix van Japan voor de thuisrace. Met Max Verstappen en Red Bull keerde de motorfabrikant dit jaar terug in de top van de Formule 1. Waarom is het voor Honda zo belangrijk om te slagen in de koningsklasse van de autosport?

"Laat ik voorop stellen dat het voor iedere firma belangrijk is om succes te hebben in de Formule 1", zegt Kees van de Grint in gesprek met NUsport. De Rotterdammer was jarenlang in dienst bij het Japanse bandenmerk Bridgestone en maakte bij Ferrari de gloriejaren van Michael Schumacher van dichtbij mee.

"Op de Formule 1 zijn alle ogen gericht en daar kijken de meeste mensen naar, maar voor Japanners gaat het nog iets verder. Het is in de Japanse cultuur haast dodelijk om gezichtsverlies te lijden. Daar zijn ze ontzettend bang voor. Tegelijkertijd zijn het winnaars van nature en kunnen ze moeilijk tegen hun verlies."

Toen Honda aankondigde terug te keren in de Formule 1, lag het niet voor de hand dat het successen zou gaan boeken met Red Bull Racing. De motorfabrikant ging in eerste instantie met McLaren in zee en hoopte op een herhaling van het succes van Ayrton Senna. De legendarische Braziliaan veroverde met McLaren-Honda de wereldtitel in 1988, 1989 en 1990.

Ruim een kwart eeuw later eindigde het vernieuwde huwelijk tussen McLaren en Honda in een vechtscheiding. Het dieptepunt werd al bereikt tijdens het eerste seizoen in 2015 toen coureur Fernando Alonso uitgerekend tijdens de Grand Prix van Japan de eigen Honda-motor vergeleek met een GP2-krachtbron. De tweevoudig kampioen deed hardop zijn beklag over de boordradio, waarbij Honda voor het oog van miljoenen televisiekijkers werd gekleineerd.

De samenwerking tussen Fernando Alonso, Honda en McLaren werd geen succes. (Foto: Pro Shots)

Verstappen boekt na negen races zege

Na nog twee jaar aanmodderen bij McLaren ging Honda eind 2017 in zee met Red Bull. In eerste instantie om alleen motoren te leveren aan dochterteam Toro Rosso, maar Red Bull zag genoeg potentie om in 2019 ook Honda-krachtbronnen te gaan gebruiken voor het vlaggenschip. Na negen races stond Honda tijdens de Grand Prix van Oostenrijk met Verstappen voor het eerst sinds 2006 weer op de hoogste trede van het podium.

De Japanse engineers waren in de Red Bull-pitbox tot tranen toe geroerd. "Japanners zijn er meestal goed in om hun ware emoties te verbergen", vervolgt Van de Grint. "Maar na jaren van tegenslag kwam het er daar in Oostenrijk allemaal uit. De tegenvallende periode bij McLaren maakte het succes achteraf alleen maar mooier."

Mede door die zege is Verstappen hard op weg om in Japan een ware volksheld te worden. Tijdens dit Grand Prix-weekend op Suzuka lopen duizenden Japanners met oranje shirts, dragen ze Red Bull-helmen en hangen er tal van Verstappen-spandoeken op de tribunes.

"In Japan wordt iedereen die buitengewoon presteert op handen gedragen. Kijk bijvoorbeeld naar Anton Geesink. Het kent geen grenzen hoe de Japanners hem nog steeds adoreren."

"Ik heb de tijd van Senna ook nog meegemaakt en hij was niet alleen in Brazilië, maar ook in Japan een volksheld. Als je ziet hoe populair Verstappen nu al is en er vanuit gaat dat hij nog meer successen gaat boeken, dan kan het met hem ook die kant op gaan."

Toekomst Honda nog onzeker

Hoewel Honda, Verstappen en Red Bull het vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken, is het nog niet zeker dat alle partijen na 2020 - dan lopen de belangrijkste contracten af - met elkaar doorgaan. Dat komt deels omdat de Formule 1-regels vanaf 2021 nog niet zijn vastgelegd, maar het hangt ook af van de door Honda te varen koers.

"De mensen die dicht op het Formule 1-project staan zullen waarschijnlijk door willen gaan", aldus Van de Grint. "Maar mogelijk hebben de geldverstrekkers andere ideeën. Dat heeft vooral met bedrijfspolitiek te maken. Hoe kijkt de directie bijvoorbeeld tegen milieuzaken aan? Het kan zijn dat zo'n argument zwaar weegt."

"Bij ons destijds was het bij Bridgestone ook opeens klaar. Dat had weinig te maken met de resultaten en kwam vooral door de bedrijfspolitiek. Er zal in ieder geval op korte termijn een keuze moeten worden gemaakt."

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan is vanwege tyfoon Hagibis verplaatst van zaterdag naar zondag (3.00 uur Nederlandse tijd). De race gaat zondag om 7.10 uur van start.

Max Verstappen is in korte tijd razend populair geworden in Japan. (Foto: Red Bull Content Pool)