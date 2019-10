Max Verstappen is gematigd tevreden na de eerste dag van het chaotische raceweekend in Japan. De Red Bull Racing-rijder klokte de vijfde en derde tijd in de eerste twee vrije trainingen op het circuit van Suzuka.

De gebruikelijke derde vrije training komt er niet, want daar werd een streep door gezet vanwege de naderende tyfoon Hagibis. Bovendien werd de kwalificatie van zaterdag naar zondag verplaatst.

"De eerste vrije training was niet best, maar tijdens de tweede vrije training zijn we met stappen vooruit gegaan", aldus de 22-jarige Verstappen op zijn eigen website.

In de eerste training kwam de Nederlander namens Red Bull tot een tijd van 1.30,046. Tijdens de tweede sessie op Suzuka was hij bijna twee seconden sneller: 1.28,066. Mercedes domineert tot dusver.

"Die tweede training ziet er goed uit. Mercedes is erg snel en wij hebben nog wat meer werk te doen, maar we hebben ons goed hersteld."

Max Verstappen in actie tijdens de tweede vrije training in Japan. (Foto: Pro Shots)

'Kan nu een FIFA-toernooi spelen'

Als de kwalificatie ook zondag niet door kan gaan vanwege de weersomstandigheden, dan bepaalt de uitslag van de tweede vrije training de startopstelling voor de race. In dat geval begint Verstappen achter Valtteri Bottas en Lewis Hamilton, dus vanaf de derde plek.

Verstappen blijft koel onder het chaotische weekend. "Ik heb nu de hele zaterdag om de data te bestuderen én om een FIFA-toernooi te spelen met een aantal andere coureurs. Ik maak me verder geen zorgen over de drukke zondag, want er verandert niets aan mijn aanpak."

Vooralsnog staat de kwalificatie gepland voor zondag 10.00 uur (3.00 uur Nederlandse tijd). Ruim vier uur later, om 14.10 uur (7.10 uur Nederlandse tijd) begint de Grand Prix.

Vorig jaar ging de zege in Japan naar wereldkampioen Hamilton, die het podium deelde met zijn Mercedes-teamgenoot Bottas en Verstappen.