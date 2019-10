Sebastian Vettel vindt dat hij tijdens de Grand Prix van Rusland niet goed heeft gehandeld door aan het begin van de race een teamorder van Ferrari te negeren.

De 32-jarige Vettel pakte bij de start op het Sochi Autodrom ten koste van teamgenoot Charles Leclerc de leiding, maar verzuimde om die plek - zoals vooraf was afgesproken - terug te geven.

"Welke afspraken er precies wel of niet zijn gemaakt is achteraf niet meer zo belangrijk", zegt Vettel donderdag in Suzuka, waar dit weekend de Grand Prix van Japan wordt gehouden, tegen Motorsport.com.

"Inderdaad kreeg ik via de radio de opdracht om onze posities te wisselen, maar gaf ik daar geen gehoor aan. Dat was geen goede zet van mij."

Ferrari haalde Vettel later dan Leclerc naar binnen om een pitstop te maken waardoor de Monegask alsnog zijn positie terugkreeg. Kort daarna viel Vettel uit met technische problemen. Leclerc eindigde de race als derde.

Vettel heeft net als Leclerc in de afgelopen week gesproken met teambaas Mattia Binotto, maar volgens de viervoudig wereldkampioen zijn tijdens dat gesprek geen harde afspraken gemaakt. "We hebben niets in steen geschreven en ik denk ook niet dat dat nodig is."

Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc kregen het tijdens de Grand Prix van Rusland flink met elkaar aan de stok. (Foto: Pro Shots)

Vettel hoopt snel op duidelijkheid rond tyfoon

De Grand Prix van Japan zou dit weekend wel eens flink ontregeld kunnen worden door de naderende tyfoon Hagibis. Vooral zaterdag tijdens de derde training en de kwalificatie lijkt de storm het circuit te gaan treffen.

Vettel hoopt dat de FIA vrijdag een beslissing neemt over het verschuiven van de kwalificatie naar zondag. "Dan zou er genoeg informatie moeten zijn, maar tegelijkertijd moet iedere beslissing niet overhaast worden genomen. Het is topprioriteit dat de veiligheid van toeschouwers en coureurs niet in het geding komt."

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan lijkt in de nacht van donderdag op vrijdag (3.00 uur, Nederlandse tijd) wel gewoon door te kunnen gaan. De tweede vrije training volgt vrijdag om 7.00 uur. De race staat voor zondag om 7.10 uur gepland.