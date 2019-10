Max Verstappen houdt er rekening mee dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan van zaterdag naar zondag wordt verplaatst. Als gevolg van de naderende tyfoon worden voor zaterdag harde windstoten en hevige regenval verwacht.

Tyfoon Hagibis is een orkaan van de zwaarste categorie en wordt gezien als de heftigste tropische storm van het jaar. De tyfoon neemt weliswaar langzaam in kracht af en de ergste problemen zullen ook niet op het circuit van Suzuka plaatsvinden, maar de weersomstandigheden zijn mogelijk toch te gevaarlijk.

"Voor nu ziet het er niet naar uit dat er zaterdag gereden kan worden. We wachten af, maar ik heb mijn speedboot al stand-by staan", grapte Verstappen donderdag tijdens de persconferentie. "Ik denk dat het wel duidelijk zal zijn of het weer het toelaat om wel of niet te kunnen rijden. Het is afwachten."

"Het heeft verder geen invloed op mij, alleen heb ik dan meer vrije tijd op zaterdag en moet ik op zondag wat vroeger opstaan. We hebben het eerder meegemaakt, in Austin een paar jaar geleden (de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2015, red.). Het is wat het is, dat maakt voor mij verder niet uit."

De Formule 1 laat in een verklaring weten pas in een later stadium te willen beoordelen of de kwalificatie zaterdag gereden kan worden. "We doen er alles aan om het programma intact te houden. Maar de veiligheid van de fans, de coureurs en iedereen op het circuit is de topprioriteit."

Veel coureurs roepen de Formule 1 op om tijdig een beslissing te nemen. "Vrijdag lijkt me een mooi moment, ze moeten niet wachten tot zaterdag", zei Daniel Ricciardo, die werd gesteund door Romain Grosjean, voorzitter van de rijdersvakbond. "Met het oog op alle toeschouwers is het ook belangrijk dat er vrijdag een besluit is genomen."

Max Verstappen en Charles Leclerc tijdens de persconferentie. (Foto: Getty Images)

'Ik geloof erin dat we harder kunnen'

De Grand Prix van Japan - voor Red Bulls motorleverancier Honda een thuisrace - is voor Verstappen de kans om zich te revancheren voor de teleurstellende laatste races. Hij eindigde in slechts één van de laatste vier Grands Prix op het podium: in Singapore.

"De afgelopen races waren niet heel sterk van ons, maar ik geloof erin dat we harder kunnen", aldus Verstappen, die dit seizoen tot dusver zes keer op het podium eindigde. "Suzuka is een van mijn favoriete circuits, al helpt het wel als je in een auto met de ideale balans rijdt. Iedereen werkt daar keihard aan."

De race in Japan staat voorlopig zondag om 07.10 uur Nederlandse tijd gepland. Als de kwalificatie van zaterdag naar zondag wordt verplaatst, zal de race enkele uren later plaatsvinden.

Na de Grand Prix van Japan staan er nog races in Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi op het programma. Lewis Hamilton gaat momenteel aan de leiding in de WK-stand, Verstappen bezet de vierde plek.