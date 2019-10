Voor Charles Leclerc blijft het teambelang bij Ferrari voorop staan. De Monegask is bij de Italiaanse renstal na de zomerstop verwikkeld in een strijd met teamgenoot Sebastian Vettel.

"Ik wil 'Seb' verslaan en hij mij, maar het teambelang heeft prioriteit", zegt de 21-jarige Leclerc woensdag tegen Motorsport.com. "Dat levert altijd een soort compromis op."

Bij de laatste twee Grands Prix liep het uit de hand tussen Leclerc en Vettel. In Rusland gaf de Duitser de leiding in de race veel later dan was afgesproken terug aan zijn teamgenoot. Bovendien veroorzaakte een uitvalbeurt van Vettel een virtual safetycar, waardoor concurrent Mercedes optimaal kon profiteren en Leclerc van de zege werd afgehouden door Lewis Hamilton.

In Singapore kwam Leclerc na zijn pitstop verrassend achter Vettel de baan op, die een ronde daarvoor nieuwe banden had gekregen. Hij kreeg vervolgens instructies om zijn motor te sparen en de viervoudig wereldkampioen niet aan te vallen.

Leclerc is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor de auto. "Als ik in gevecht ben met 'Seb', denk ik daaraan. Ik weet dat ik afhankelijk ben van het resultaat van duizend mensen. Ik houd altijd in mijn achterhoofd dat ik geen onnodige risico's kan nemen."

In het kampioenschap staat Charles Leclerc boven Sebastian Vettel. (Foto: Getty Images)

'Mijn doel is om boven hem te eindigen in kampioenschap'

Toch wil hij graag boven Vettel eindigen in het kampioenschap. "Je teamgenoot is de enige coureur die ook in die auto rijdt en het is daarom mijn doel, net als die van volgens mij elke coureur, om boven hem te eindigen."

Leclerc kan na de zomerstop in ieder geval betere resultaten overleggen dan zijn teamgenoot. Hij won de Grands Prix van België en Italië en eindigde als derde in Rusland, terwijl Vettel uitviel. Alleen in Singapore moest hij de Duitser, die de winst greep, voor zich dulden.

In het kampioenschap bezet Leclerc met 215 punten de derde plaats en staat Vettel met 194 punten vijfde. Er zijn dit seizoen nog vijf races te gaan, waarvan de Grand Prix van Japan komende zondag de eerstvolgende is.

De kans is wel aanwezig dat het tijdschema van de Grand Prix van Japan aangepast moet worden vanwege de naderende tyfoon Hagibis. Vooral zaterdag worden hevige regenval en harde windstoten verwacht op het circuit van Suzuka.