Op Circuit Suzuka wordt komend weekend de zeventiende race van het Formule 1-seizoen verreden. Coureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de Grand Prix van Japan.

Red Bull Racing heeft dit jaar al meerdere keren hardop uitgesproken dat het vanwege de thuisrace van motorleverancier Honda vol wil inzetten op de Japanse Grand Prix. In hoeverre is het realistisch dat Max Verstappen zondag kan strijden om de overwinning?

Coronel: "Omdat Red Bull en Honda al lange tijd alle focus op deze race hebben gelegd, verwacht ik er veel van. Ze hebben niet voor niets motoren gespaard en ik weet zeker dat ze dit weekend wat extra's zullen brengen."

"Red Bull komt met een nieuwe brandstof naar Suzuka en dat kan net dat aantal extra tienden opleveren dat het verschil maakt. Tel daarbij op dat Suzuka het kloppende hart is van Honda en ik weet zeker dat Red Bull met Verstappen sterk voor de dag zal komen."

Max Verstappen in Japan 2015 (Toro Rosso): achtste

2016 (Red Bull): tweede

2017 (Red Bull): tweede

2018 (Red Bull): derde

Honda lijkt de betrouwbaarheid op orde te hebben, maar komt qua vermogen nog tekort ten opzichte van Mercedes en Ferrari. Slagen de Japanners erin om dat gat op korte termijn nog te dichten?

"Ik denk het wel. Japanners zijn van nature heel voorzichtig en in dit geval misschien zelfs te voorzichtig. Ze zijn heel trots op hun naam en bang om over de limiet te gaan."

"Maar het zou me niks verbazen als Honda die schroom dit weekend van zich afzet. Suzuka is de thuisbasis van dat merk. Alle Honda-fabrieken zitten om het circuit heen en Honda is zelfs titelsponsor, dus als het ergens indruk wil maken, dan is het hier wel. "

"We hebben in Oostenrijk al kunnen zien dat het loont om meer risico te nemen. Dat zullen ze hier ongetwijfeld in Suzuka willen herhalen."

WK-stand 1. Hamilton (Mercedes) 322 punten

2. Bottas (Mercedes) 249 punten

3. Leclerc (Ferrari) 215 punten

4. Verstappen (Red Bull) 212 punten

5. Vettel (Ferrari) 194 punten

6. Gasly (Red Bull) 69 punten

Max Verstappen stond de afgelopen drie jaar op het podium in Suzuka. (Foto: Red Bull Content Pool)

Suzuka wordt door veel coureurs gezien als een van de mooiste circuits op de Formule 1-kalender. Jij hebt lang in Japan gewoond en vaak op Suzuka gereden. Wat maakt deze baan zo uniek?

"Suzuka is een echt rijderscircuit, vol met afwisselende stukken. Je hebt de befaamde 'Esses'-bochten en de 130R, een razendsnelle knik vol gas linksaf."

"Ook zit er een aantal verraderlijke hobbels in het circuit die de coureurs kunnen verrassen. Het is als rijder zaak dat je continu bij de les blijft."

Laatste winnaars GP Japan 2018: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2017: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2016: Nico Rosberg (Mercedes/Duitsland)

2015: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

2014: Lewis Hamilton (Mercedes/Groot-Brittannië)

Tijdens de Grand Prix van Rusland was er een hoop te doen over Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc. Stond Vettel in zijn recht door de teamorders te negeren of heeft hij daarmee het vertrouwen van het team geschonden?

"Als sportman moet je bij voorbaat al geen afspraken hierover maken. Ik ken echter ook de zakelijke kant en dan is het belangrijk dat je afspraken nakomt. Doe je dat niet, dan ben je gewoon crimineel bezig. Je moet niet ja zeggen en nee doen."

"Als je een afspraak als deze met het team hebt gemaakt en je komt deze niet na, dan ben je een matennaaier. Het ging mis op het moment dat Vettel deze regeling aanging voor aanvang van de race. Dat had hij niet moeten doen."

"Iedere afspraak die hij nu nog maakt, heeft geen waarde meer. Als teambaas van Vettel kan je er niet meer van op aan dat hij zijn woord nakomt. Dat kan geen enkele coureur maken. Zelfs niet als je een viervoudig wereldkampioen bent."

Tot slot: Alexander Albon begint in Suzuka aan zijn vijfde race voor Red Bull Racing. Heeft hij al bewezen dat hij goed genoeg is om ook volgend jaar de teamgenoot van Verstappen te zijn?

"Het probleem ligt niet zo zeer bij Red Bull, het probleem ligt bij Verstappen. Als coureur wil je niet de teamgenoot van Max Verstappen zijn, omdat je weet dat je niet sneller kan zijn dan hij."

"Alle coureurs hebben een ontzettend groot ego. We vinden onszelf allemaal de beste. In dit geval levert dat een probleem op, omdat Verstappen haast niet te verslaan is. Als teamgenoot gaat dat in je hoofd zitten: hoe is het mogelijk dat deze coureur altijd sneller is dan ik?"

"Qua snelheid is het verschil tussen Albon en Verstappen net zo groot als dat het met Pierre Gasly was. Qua racen doet Albon het iets beter dan Gasly. Hij maakt iets minder fouten. Maar is dit dan de ideale teamgenoot van Verstappen? Ik denk het niet. Hij heeft iemand nodig die in zijn nek hijgt en dat lukt Albon simpelweg niet."