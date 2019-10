De kans is aanwezig dat het tijdschema van de Grand Prix van Japan aangepast moet worden vanwege de naderende tyfoon Hagibis. Vooral zaterdag worden hevige regenval en harde windstoten verwacht op het circuit van Suzuka, waar de Formule 1-race wordt gehouden.

Het is al enige tijd bekend dat een zware tyfoon van de hoogste categorie richting Japan raast. Volgens de weerstations in het Aziatische land is nu ook duidelijk wanneer de problemen op het Formule 1-circuit worden verwacht: op vrijdag en zaterdag.

Volgens Weerplaza neemt orkaan Hagibis op dit moment wel in kracht af en buigt de orkaan op het laatste moment af naar het noordoosten. Dat is goed nieuws voor de Formule 1, al wordt er alsnog veel regen en wind verwacht op het circuit.

Vrijdag tijdens de eerste twee vrije trainingen zijn enkele buitjes mogelijk, maar zaterdag kan het alsnog gaan stormen. Het waait dan hard tot stormachtig en het kan fors gaan regenen. Zondag tijdens de race blijft het droog en gaat volgens de voorspellingen zelfs de zon schijnen.

FIA houdt ontwikkelingen in de gaten

De internationale autosportfederatie FIA laat weten de weersomstandigheden nauwlettend in de gaten te houden. De federatie staat in nauw contact met de organisatie van de Grand Prix en de Formule 1, mocht het nodig zijn om de tijden van de trainingen, de kwalificatie en/of de race aan te passen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat in de Grand Prix van Japan vanwege slecht weer wordt geschoven met de starttijden. In 2004 en 2010 werd de kwalificatie naar zondag verplaatst en dat lijkt ook dit jaar tot de opties te behoren.

In dat geval wordt de race, die volgens het huidige schema zondag om 07.10 uur (Nederlandse tijd) van start gaat, naar de middag verplaatst. Verstappen eindigde de afgelopen drie jaar telkens op het podium in Japan: tweede in 2016 en 2017 en derde in 2018.

Overigens kan ook het in Japan gehouden WK rugby hinder ondervinden van de orkaan. Volgens Weerplaza krijgen minimaal zes speelsteden van vrijdag tot en met zondag met het slechte weer te maken.