Toro Rosso verschijnt vrijdag met Naoki Yamamoto aan de start van de eerste vrije training voor de Grand Prix in zijn vaderland Japan. Hij neemt de plek in van Pierre Gasly en vormt dus een koppel met Daniil Kvyat.

Het team van motorleverancier Honda gunt het Yamamoto om even in de spotlight te rijden op het circuit van Suzuka. Gasly kruipt bij de tweede vrije training weer achter het stuur.

De 31-jarige Yamamoto geldt in eigen land als een grote coureur. Hij is kampioen in zowel de Japanse Super Formula als de Super GT en reed nog nooit in het buitenland.

"Rijden in een Formule 1-auto is voor mij een jongensdroom. Dat ik deze kans krijg op een belangrijk Japans circuit voor veel Japanse fans maakt het alleen nog maar specialer", aldus de vereerde Yamamoto op de site van Toro Rosso.

"Mijn hoofddoel is om data en informatie te verzamelen die nuttig is voor Toro Rosso. Persoonlijk wil ik zo veel mogelijk genieten en er het maximale uit halen."

'Hopelijk geldt Yamamoto als inspiratie'

Motorleverancier Honda droomt van een Japanse coureur in de Formule 1 en hoopt dat de deelname van Yamamoto aan de eerste vrije training op Suzuka het land een zetje in de goede richting geeft.

"We hopen dat hij ervan leert en dat het hem verder helpt als coureur. We hopen ook dat hij als inspiratie geldt voor jonge Japanse coureurs, zodat we in de toekomst weer Japanse Formule 1-rijders hebben", zegt Katsuhide Moriyama namens Honda.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Japan wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 3.00 uur verreden (Nederlandse tijd). Vier uur later is de tweede oefensessie.

De start van de race is zondag om 7.10 uur. Gasly, die halverwege het seizoen werd teruggezet van Red Bull Racing naar satellietteam Toro Rosso, is de nummer zes van de WK-stand en Kvyat bezet de twaalfde plaats.