De Grand Prix van Nederland in Zandvoort wordt definitief gehouden op 3 mei 2020. De voorlopige Formule 1-kalender werd vrijdag goedgekeurd tijdens een vergadering van de FIA World Motor Sport Council.

Het circuit in Zandvoort moet na een aantal verbouwingen nog wel worden goedgekeurd door de internationale autosportbond, maar dat lijkt een formaliteit te zijn. Ook het nieuwe stratencircuit in de Vietnamese hoofdstad Hanoi wacht nog op officiële goedkeuring van de FIA.

In mei werd al duidelijk dat de Formule 1 volgend jaar terugkeert naar Nederland en Zandvoort. Het circuit van Zandvoort en het Formula One Management (FOM) kwamen toen een contract voor drie jaar overeen.

De Grand Prix van Duitsland moet zoals verwacht plaatsmaken voor de Grand Prix van Nederland. De race op Hockenheim was dit jaar door de regen bijzonder spectaculair en werd gewonnen door Max Verstappen.

De voorlopige Formule 1-kalender werd vrijdag goedgekeurd.

Twee testdagen minder

De teams raken voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-jaar twee testdagen kwijt. In plaats van twee keer vier testdagen staan er nu twee keer drie testdagen op het Circuit de Catalunya in Barcelona op het programma. De eerste testweek is van 19 tot 21 februari. De tweede volgt een week later van 26 tot 28 februari.

Het Formule 1-seizoen kent in 2020 een recordaantal van 22 Grands Prix. De eerste race wordt op 15 maart gehouden in het Australische Melbourne. Op 29 november is de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi.

Het huidige Formule 1-seizoen wordt op 13 oktober hervat met de Grand Prix van Japan in Suzuka. Lewis Hamilton staat met 322 punten riant aan de leiding van het kampioenschap. Verstappen bezet met 212 punten de vierde plaats.