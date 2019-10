Red Bull Racing-topadviseur Helmut Marko verwacht dat Max Verstappen volgend jaar kan meedoen om de wereldtitel in de Formule 1. De Oostenrijker heeft alle vertrouwen in de ontwikkelingen binnen het team.

"Wat betreft het chassis denk ik dat we volgend jaar veel beter voorbereid zijn dan dit jaar", zegt de 76-jarige Marko woensdag in een interview met Motorsport.com.

"En op basis van de vooruitgang die Honda aan het boeken is, geloven we dat we volgend jaar qua motorvermogen consistent op hetzelfde niveau kunnen zitten als onze rivalen Mercedes en Ferrari."

De uitspraken van Marko volgen op uitlatingen van Jos Verstappen, die maandagavond in het Ziggo Sport-programma Peptalk zijn zorgen uitte over de situatie bij Red Bull. "Er moet echt wat veranderen om volgend jaar voor de titel mee te doen", zei de vader van Max Verstappen onder meer.

Met Honda als nieuwe motorleverancier begonnen Red Bull en Verstappen met hoge verwachtingen aan het seizoen, maar ook dit jaar kan het team niet op tegen concurrenten Mercedes en Ferrari. In de WK-stand is Verstappen de nummer vier.

'Alles is tot nu toe goed verlopen'

Hoewel Red Bull niet meedoet om de wereldtitel, kijkt Marko positief naar dit seizoen. "We hebben over het algemeen geen problemen met de betrouwbaarheid van de motor gehad. Alles is tot nu toe goed verlopen", aldus de Oostenrijker, die de gridstraffen van Verstappen in Italië en Rusland vanwege motorupdates logisch noemt.

"Dat we dit seizoen extra motoren nodig zouden hebben, was gepland. De vooruitgang die wordt geboekt met het vermogen, rechtvaardigt het nemen van een nieuwe motor en de gridstraf die dat oplevert."

Marko is onder de indruk van wat hij bij motorleverancier Honda ziet. "Ik denk dat ze aan de juiste dingen werken en goed werk verrichten. We zijn ervan overtuigd dat we volgend jaar niet het derde team zijn. De data die we over volgend jaar hebben, stemmen ons positief."

In het huidige Formule 1-seizoen staan met Japan, Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi nog vijf races op het programma. De race in Japan is volgende week zondag.