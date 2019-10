Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat er in de Formule 1 nog veel werk te doen is ten opzichte van de concurrentie. De Oostenrijker vindt dat er op het gebied van snelheid gekeken moet worden naar concurrent Ferrari.

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas werden zondag in Rusland weliswaar eerste en tweede en in de WK-stand is Hamilton op weg naar zijn zesde wereldtitel, maar Ferrari is de laatste weken veruit het snelste team.

"Het is absoluut een uitzondering. Normaal gesproken is het hoogst ongebruikelijk om zulke grote stappen te kunnen zetten met stabiele reglementen. Het is een motorformule geworden die we allemaal proberen te verbeteren", aldus Wolff tegen Motorsport.com.

"Iedereen wil weten hoe hij meer vermogen wint en tegelijk de juiste verhouding vindt tussen pk's en drag. Daarnaast moeten we ook zoveel mogelijk over de banden leren. Het is een combinatie van meerdere factoren."

In Sotsji leek Ferrari met Charles Leclerc en Sebastian Vettel op weg naar een één-twee, maar uiteindelijk waren die posities dus voor Mercedes. Leclerc werd gepasseerd tijdens een virtual safetycar en Vettel viel uit.

'Moeten slim en innovatief te werk gaan'

Wolff beseft dat het niet mee zal vallen om Ferrari op korte termijn te evenaren op het gebied van race pace. "Op het moment verpletteren ze iedereen met hun snelheid op de rechte stukken. Het is heel lastig dat op de rest van het circuit te compenseren en een probleem dat we moeten oplossen", aldus de teambaas, die vooral naar 2020 kijkt.

"We moeten naar alle aspecten van de motor kijken. Is er nog ergens een innovatie mogelijk die we gemist hebben? Met de motor kun je geen winst meer boeken van een paar procent per jaar, het gaat om minder dan één procent. Je moet dus heel slim en innovatief te werk gaan met deze reglementen."

De volgende race van het Formule 1-seizoen is volgende week zondag in Japan. Vervolgens komen ook Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi aan bod.