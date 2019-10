Jos Verstappen maakt zich grote zorgen over de toekomst van Red Bull Racing. De voormalig Formule 1-coureur vreest dat de Oostenrijkse renstal ook volgend jaar niet meekan met Mercedes en Ferrari.

"We hebben een heel jaar de tijd gehad om het gat te dichten, maar zijn in de basis niet dichterbij gekomen. Waarom zou dat volgend jaar dan wel lukken?", vraagt de vader van Max Verstappen zich maandag af in het Ziggo Sport-programma Peptalk. "Daar maak ik me echt zorgen om. Bij het team moet echt wat veranderen om volgend jaar voor de titel mee te doen."

Red Bull won met Max Verstappen dit jaar de Grands Prix van Oostenrijk en Duitsland, maar de laatste races zijn de verschillen met Mercedes en Ferrari stukken groter dan voor de zomerstop, waardoor nieuw succes voor Red Bull dit seizoen ver weg lijkt.

"Voor de zomerstop ging het de laatste wedstrijden eigenlijk enorm goed. Sindsdien zijn we een beetje stil blijven staan, terwijl de anderen juist progressie hebben geboekt", vervolgt de 47-jarige Jos Verstappen. "Qua motor en qua auto blijven we een beetje achter."

Jos Verstappen denkt dat Max in een goede auto wél kan strijden om de wereldtitel. "Het ligt absoluut niet aan hem. Dat maakt deze situatie nog moeilijker. Binnenkort zullen we wel weer met het team praten en kijken wat we kunnen doen. Op dit moment is het niet goed genoeg."

Max Verstappen staat momenteel vierde in de WK-stand. (Foto: Pro Shots)

Max Verstappen uitte eerder al zorgen over Red Bull

Max Verstappen, die nog tot eind 2020 vastligt bij Red Bull. liet na de race in Sotsji van afgelopen zondag al weten dat hij zich zorgen maakt over de huidige situatie bij zijn Oostenrijkse team.

"Ik verwacht niet dat Japan over twee weken opeens een magisch weekend gaat worden. Dus we moeten aan de slag. Of het nog goed komt dit jaar? Ik weet het niet. We gaan het zien", zei de Nederlander tegen het AD.

"Dit zijn voor ons niet de meest competitieve weken en dan moet je gewoon die auto thuisbrengen en maximale punten scoren."

De volgende Grand Prix wordt verreden in Japan. Op het circuit van Suzuka begint de zeventiende race van het seizoen op zondag 13 oktober om 7.10 uur (Nederlandse tijd).