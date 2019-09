De kans is klein dat Mattia Binotto zondagnacht goed heeft geslapen. En dat terwijl de teambaas van Ferrari eindelijk een auto heeft die sneller dan Mercedes is en twee coureurs onder contract heeft staan die in staat zijn om races te winnen en kampioen te worden.

Helaas voor Binotto beginnen de problemen bij de coureurs. Sebastian Vettel is de gearriveerde viervoudig wereldkampioen die de laatste paar seizoenen steeds meer moeite heeft om te presteren. En Charles Leclerc heeft zich met zijn enorme talent naast Max Verstappen genesteld als de toekomst van de Formule 1.

Zondag liep het voor de tweede keer in twee races uit de hand tussen Vettel en Leclerc. Ferrari had er logischerwijs voor gekozen dat de op pole vertrekkende Leclerc de als derde startende Vettel zou helpen om voor Lewis Hamilton te komen.

De kans was groot dat de Duitser beter weg zou komen dan de Brit. Hij startte op de schone kant op de zachtste banden, terwijl Hamilton vanaf de vuile kant en op de mediumbanden vertrok. Het surplus aan grip in combinatie met de trekkracht van de Ferrari lanceerde Vettel met gemak langs de Mercedes van de WK-leider. Leclerc verdedigde zoals afgesproken de binnenkant niet in de eerste bocht: klus geklaard.

De auto van de uitgevallen Sebastian Vettel wordt weggetakeld. (Foto: Pro Shots)

Gat was te groot om te wisselen

Daarna begonnen de festiviteiten over de boordradio. De afspraak was dat Leclerc snel weer de koppositie mocht overnemen, maar Vettel ging er als een haas vandoor. Daardoor was het gat tussen de beide Ferrari's te groot om op een normale manier van positie te kunnen wisselen.

Leclerc begreep er uiteraard niets van, maar hield zich op zijn inmiddels kenmerkende manier geforceerd koest. Vettel buitte de situatie uit door te zeggen dat het gat nu te groot was, wat de pitmuur van Ferrari wel moest toegeven. Daarvoor had hij wel al geniepig gezegd dat hij Leclerc "sowieso wel had gepakt" bij de start. Daar had Vettel overigens gelijk in, want hij had een uitstekende start. Maar afspraak is afspraak.

Ferrari loste het uiteindelijk op bij de pitstops, door Vettel langer buiten te houden op zijn bijna versleten softs. Binotto zei achteraf dat hiervoor gekozen was om een auto voor Hamilton te houden in het geval van een safetycar, maar het kwam natuurlijk goed uit dat de afspraak over de start zo alsnog kon worden nagekomen.

Sebastian Vettel passeert teamgenoot Charles Leclerc bij de start. (Foto: Pro Shots)

Fans kunnen meegenieten van strijd

Net als in Singapore lieten de Ferrari-coureurs na afloop weten dat er niet zo veel aan de hand is binnen het team. Toch is volstrekt duidelijk dat Vettel en Leclerc verwikkeld zijn in een strijd om de koppositie binnen Ferrari.

Trucjes worden daarbij niet geschuwd. Leclerc deelde uit bij Vettel in Monza en moest in Sotsji incasseren. Het gevecht wordt grotendeels gevoerd over de boordradio, zodat de fans kunnen meegenieten.

En dat is een zegen voor de Formule 1. Zondag werd op sociale media vooral geërgerd gereageerd op de strapatsen van Ferrari, maar de interne strijd bij de Scuderia is het beste wat de koningsklasse momenteel te bieden heeft.

Geen strijd bij Mercedes, Red Bull te langzaam

Lewis Hamilton is al kampioen. De vraag is alleen wanneer hij de titel ook echt mathematisch kan claimen. Max Verstappen en Red Bull hebben in 2019 niet de auto om consequent de top aan te vallen en mogen blij zijn als ze überhaupt nog een race kunnen winnen. En van een interne strijd bij Mercedes is al jaren geen sprake meer.

Valtteri Bottas '2.0' had in het begin van het seizoen een korte opleving, maar is inmiddels weer terug op 1.0. Zodra er iemand over de boordradio tegen hem begint te praten, gaat zijn voet automatisch al naar het rempedaal om zijn teammaat voorrang te verlenen.

Dankzij de kapotte Ferrari van Vettel kon Mercedes zondagprofiteren van de Virtual Safetycar, waarna Hamilton en Bottas plotseling aan kop kwamen. Vakkundig hield Bottas Leclerc op, terwijl Hamilton kon wegrijden. Dit alles tot groot genoegen van teambaas Toto Wolff, maar het is niet wat de tv-kijkers en fans naast de baan willen zien. Dan liever een Italiaanse opera bij Ferrari.