Teambaas Christian Horner kijkt niet met een ontevreden gevoel terug op de Grand Prix van Rusland, ook al eindigde Red Bull Racing zondag niet op het podium. Max Verstappen finishte als vierde en Alexander Albon kwam als vijfde over de streep.

De maandag 22 jaar geworden Verstappen begon de door Lewis Hamilton gewonnen race mede door een gridstraf - hij wisselde dit weekend van motor - vanaf de negende positie. De Nederlander won wel wat plaatsen, maar was niet bij machte om de Mercedessen en Ferrari's te bedreigen.

Verstappen was in Sotsji terneergeslagen over het krachtsverschil en ook Horner erkende dat een podiumplaats onrealistisch was. "De vierde plek was voor Verstappen het hoogst haalbare", concludeerde de teambaas, die de Limburger zag profiteren van de uitvalbeurt van Sebastian Vettel.

"Verstappen had aan het begin van de race een paar mooie manoeuvres en klom zo wat in de rangschikking. Zijn snelheid in de slotfase was ook oké, maar simpelweg niet genoeg om de coureurs in de top drie te bedreigen."

'Albon toonde zich weer volwassen'

Albon zal met een tevredener gevoel terugkijken op zijn race. De 23-jarige Thai moest door een crash in de kwalificatie vanuit de pitstraat beginnen en werkte zich op naar een vijfde pek, een evenaring van zijn beste resultaat dit seizoen (vijfde in België).

"Hij baande zich op een goede manier een weg door het veld", aldus Horner over de inhaalrace van de teamgenoot van Verstappen. "Alexander had een paar mooie inhaalacties en toonde zich opnieuw een volwassen coureur. Als je in de pitstraat begint en als vijfde eindigt, is dat gewoon indrukwekkend."

Red Bull hoopt over twee weken beter voor de dag te komen, want dan staat de thuisrace van motorleverancier Honda in Japan op het programma. Daarna volgen nog Grands Prix in Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en de slotrace in Abu Dhabi.