Lewis Hamilton is maar wat blij dat hij zondag een einde heeft gemaakt aan de zegereeks van Ferrari. De Brit schreef in Sotsji de Grand Prix van Rusland op zijn naam.

In de wetenschap dat Ferrari de laatste drie races had gewonnen, vertrok Hamilton achter Charles Leclerc vanaf de tweede plek en werd bij de start direct gepasseerd door Sebastian Vettel.

De regerend wereldkampioen profiteerde echter van een uitvalbeurt van de Duitser, passeerde de Monegask door onder een virtual safetycar een pitstop te maken en won zo alsnog de race.

"Als je ziet hoe snel Ferrari was bij de start, dan was dit een ongelooflijk resultaat. Het was al moeilijk genoeg om ze bij te houden. We hebben nooit opgegeven en zijn blijven pushen", aldus Hamilton.

Achter Hamilton eindige teamgenoot Valtteri Bottas als tweede. De Brit sprak dan ook van een geweldige overwinning voor het team. "De jongens hebben dit weekend enorm hard gewerkt en hebben nieuwe dingen geprobeerd. We hebben nooit opgegeven. Dat is enorm inspirerend voor mij. De wagen was fantastisch."

Uitslag GP Rusland 1. Hamilton (Mercedes) 25 punten +1

2. Bottas (Mercedes) 18 punten

3. Leclerc (Ferrari) 15 punten

4. Verstappen (Red Bull) 12 punten

5. Albon (Red Bull) 10 punten

6. Sainz (McLaren) 8 punten

7. Pérez (Racing Point) 6 punten

8. Magnussen (Haas) 4 punten

9. Norris (McLaren) 2 punten

10. Hülkenberg (Renault) 1 punt

Hamilton kan in Mexico zesde wereldtitel veroveren

Door zijn overwinning heeft Hamilton, die ook nog de snelste ronde reed, als leider nu 322 punten in de WK-stand. Bottas is de nummer twee met 249 punten. De vijfvoudig wereldkampioen kan op 27 oktober in Mexico zijn titel opnieuw prolongeren.

"Ik probeer eerlijk gezegd niet veel na te denken over het kampioenschap. Race voor race en stap voor stap", reageerde Hamilton.

"Dat is waar we samen voor gaan. We willen niet struikelen, maar we moeten natuurlijk prestaties zoals vandaag blijven leveren. Ik weet zeker dat de bazen van Mercedes in Stuttgart vandaag heel blij zullen zijn."

De volgende Grand Prix wordt verreden in Japan. Op het circuit van Suzuka begint de zeventiende race van het seizoen op zondag 13 oktober om 7.10 uur (Nederlandse tijd).

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vieren de uitslag van de Grand Prix in Rusland. (Foto: Getty Images)