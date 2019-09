Charles Leclerc neemt Sebastian Vettel niets kwalijk nadat hij zondag de zege misliep in de Grand Prix van Rusland. Zijn Ferrari-teamgenoot speelde een cruciale rol in het raceverloop.

De in vorm verkerende Leclerc vertrok van pole en zag bij de start - zoals afgesproken - Vettel passeren. De bedoeling was dat Leclerc de leiding later weer terug zou krijgen, maar dat gebeurde pas veel later na een pitstop.

Tot overmaat van ramp veroorzaakte een uitvalbeurt van Vettel een virtual safetycar, waar concurrent Mercedes optimaal van profiteerde door een pitstop te maken. Lewis Hamilton kwam voor Leclerc de baan op en pakte de zege.

"Er verandert wat mij betreft niets", zegt Leclerc tegen Motorsport.com over zijn band met teamgenoot Vettel. "We moeten elkaar blijven vertrouwen, dat is belangrijk voor het team in bepaalde situaties. Dat je weet dat je op elkaar kunt bouwen."

'Het was een lastige situatie'

Tijdens de race ontstond bij Ferrari een discussie via de boordradio, maar de 21-jarige Leclerc - die vorige week al de zege aan Vettel moest laten - zegt naderhand dat er weinig aan de hand was.

"Bij de start stuurde ik naar links om Sebastian de slipstream te geven en ik wist dat hij me zou inhalen. We zouden onze posities zoals afgesproken omwisselen en dat gebeurde bij de pitstop later in de race", aldus de Monegask.

"Het was aanvankelijk een lastige situatie. Ik probeerde twee of drie rondes lang zo dichtbij mogelijk te blijven, maar het was uiteindelijk moeilijk om te blijven volgen. Vooral in de eerste en tweede sector gaf ik wat toe."

Leclerc moest uiteindelijk naast Hamilton ook diens Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas voor zich dulden en eindigde als derde. Max Verstappen werd vierde namens Red Bull Racing.

Vettel: 'Misschien heb ik iets gemist'

De uitgevallen Vettel wist niet precies wat hij van de ophef over de boordradio moest denken. "Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat er aan de hand was. Er was inderdaad een afspraak en volgens mij was die vrij helder, maar misschien heb ik iets gemist", aldus de viervoudig wereldkampioen.

"Ik weet zeker dat we het hier nog over zullen hebben. Het is bitter, want we gingen voor een één-twee. Nu is Charles derde en dat is niet wat we wilden."

De volgende Grand Prix van het Formule 1-seizoen is over twee weken in Japan, waarna ook Mexico, de Verenigde Staten, Brazilië en Abu Dhabi nog aan bod komen.