Max Verstappen maakte zondag na zijn vierde plek in de Grand Prix van Rusland een gelaten indruk. De Nederlandse coureur van Red Bull Racing kon Mercedes en Ferrari zondag nooit bedreigen en betwijfelt of het nog goed komt dit seizoen.

"Ik denk dat ik de hele race goed gereden heb. Meer dan een vijfde plek zat er niet in, doordat Sebastian Vettel uitviel werd ik nog vierde. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit", zei een balende Verstappen tegen Ziggo Sport.

Ook in gesprek met AD liet Verstappen zijn teleurstelling blijken. "Ik verwacht niet dat Japan over twee weken opeens een magisch weekend gaat worden. Dus we moeten aan de slag. Of het nog goed komt dit jaar? Ik weet het niet. We gaan het zien."

Met zeges in Oostenrijk en Duitsland aan het eind van de eerste seizoenshelft leek Verstappen een mooie tweede helft van het jaar tegemoet te gaan, maar in de vier races na de onderbreking kwam hij niet in de buurt van nieuw succes.

"Dit zijn voor ons niet de meest competitieve weken en dan moet je gewoon die auto thuisbrengen en maximale punten scoren", besefte de Limburger die maandag zijn 22e verjaardag viert.

Ferrari en Mercedes te snel voor Verstappen

Verstappen startte in Rusland op de negende plek door een gridstraf vanwege een nieuw motoronderdeel. Hij knokte zich langzaam maar zeker naar voren, maar op het moment dat hij de vijfde plek in handen kreeg, hadden Ferrari en Mercedes een voorsprong van ruim twintig seconden.

Na het uitvallen van Vettel - zijn Ferrari kreeg een motorprobleem - en George Russel halverwege de race kwam er een safety car de baan op. Verstappen kon daardoor weer aansluiten bij Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Charles Leclerc.

In de laatste twintig rondes zag Verstappen dat trio langzaam maar zeker weer uit zicht verdwijnen. "Zij hadden het gewoon goed voor elkaar. Daar kon ik niet tegenop."

Doordat het verschil met Verstappen en diens teamgenoot Alexander Albon op de vijfde plek ruim twintig seconden was, had Verstappen een extra pitstop kunnen maken om op verse banden voor de snelste rondetijd en daarmee een extra WK-punt kunnen gaan.

"Dat was voor mij geen optie. We waren sowieso te langzaam. Die snelste ronde had ik ook op nieuwe banden niet kunnen pakken."